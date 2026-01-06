< sekcia Zahraničie
Eurokomisia víta dohodu OECD o globálnom balíku pravidiel pre dane
Uzavretá dohoda podľa EK zdôrazňuje aj hodnotu silnej multilaterálnej spolupráce a prispieva k ochrane rovnakých podmienok v oblasti globálneho zdaňovania.
Autor TASR
Brusel 6. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala dohodu OECD o komplexnom balíku opatrení týkajúcich sa koordinovaného fungovania globálnych pravidiel minimálnej dane pre digitalizovanú a globálnu ekonomiku. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v pondelok 5. januára sa členské krajiny OECD dohodli na zjednodušení druhého piliera a systéme paralelného zdaňovania v rámci globálnych pravidiel proti erózii základu dane (GloBE). Ten zahŕňa pravidlá, ktoré súvisia s minimálnou globálnou úrovňou zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Tieto pravidlá sú založené na globálnych modelových pravidlách OECD a súvisia so smernicou Rady EÚ z decembra 2022.
Podľa správy EK ide o vítaný krok, ktorý stabilizuje globálny systém minimálnej dane, zjednodušuje pravidlá, zabezpečuje spravodlivosť a udržiava konkurencieschopnosť podnikov.
„Chráni minimálne efektívne zdaňovanie nadnárodných podnikov a zvyšuje právnu istotu a predvídateľnosť pre európske podniky, pričom posilňuje stabilitu medzinárodného daňového systému,“ uvádza sa vo vyhlásení exekutívy EÚ.
Uzavretá dohoda podľa EK zdôrazňuje aj hodnotu silnej multilaterálnej spolupráce a prispieva k ochrane rovnakých podmienok v oblasti globálneho zdaňovania.
Komisia zdôraznila, že v nadväznosti na pokrok, ktorý sa už dosiahol v rámci druhého piliera v Európskej únii, bude dohliadať na účinné a konzistentné vykonávanie druhého piliera v členských štátoch Únie. Súbežne bude eurokomisia pokračovať v práci na ďalšom zjednodušovaní a zefektívňovaní daňových pravidiel pre spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje druhý pilier, s cieľom ďalej znižovať administratívnu záťaž.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
