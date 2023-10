Eurokomisia víta prijatie pilierov legislatívneho balíka Fit for 55

Brusel 9. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok privítala prijatie dvoch posledných pilierov legislatívneho balíka "Fit for 55" na plnenie klimatických cieľov EÚ do roku 2030. Ide o revidovanú smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov a nariadenie o udržateľných leteckých palivách (ReFuelEU). Informuje o tom spravodajca TASR.



"Legislatíva na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 percent do roku 2030 je už v platnosti a som rada, že sme na dobrej ceste tieto ambície prekonať. Je to dôležitý signál pre Európu a našich globálnych partnerov, že ekologický prechod je možný a že Európa plní svoje sľuby," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Balík Fit for 55 zahŕňa ciele znižovania emisií v širokom spektre sektorov, zvýšiť prirodzený záchyt uhlíka, aktualizovaný systém obchodovania s emisiami, stanovenie ceny za znečistenie a generovanie investícií do ekologickej transformácie a sociálnu podporu pre občanov a malé podniky. Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach zabezpečí, že cena dovážaných výrobkov bude presnejšie vyjadrovať obsah uhlíka, čo pomôže európskym cieľovým odvetviam.



EK pripomenula, že balík Fit for 55 bol predložený v júli 2021 s cieľom znížiť čisté emisie skleníkových plynov v Európe do roku 2030 aspoň o 55 percent.



Očakáva sa, že legislatívny balík vo svojej konečnej podobe zníži čisté emisie skleníkových plynov v EÚ o 57 percent do roku 2030. Eurokomisia tlačí aj na schválenie ďalších legislatívnych návrhov a ich zavedenie do práva členských štátov. Zostáva napríklad dokončiť smernicu o zdaňovaní energie, ktorá je súčasťou balíka Fit for 55, kde EK nalieha na členské štáty, aby čo najskôr uzavreli prebiehajúce rokovania.











