Eurokomisia volá po koordinácii uvoľňovania karanténnych opatrení

Brusel 14. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) sa chystá vyzvať členské štáty EÚ, aby koordinovali svoju činnosť, až dôjde k postupnému uvoľňovaniu karanténnych opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Reuters.



Komisia by mala tieto usmernenia zverejniť v stredu, po pravidelnom zasadnutí kolégia komisárov. Podľa návrhu usmernení by nedodržanie koordinovaného úsilia mohlo viesť k ďalšiemu rozšíreniu pandémie.



Exekutíva EÚ sa na tento krok chystá po tom, ako viacero krajín Únie zverejnilo plány na zmiernenie doterajších obmedzení s cieľom oživiť národnú ekonomiku. Komisia, ktorá nemá právomoci v oblasti zdravotnej politiky, však uprednostňuje spoločnú stratégiu pre uvoľňovanie opatrení vo všetkých 27 štátoch EÚ, pretože na začiatku zdravotnej krízy jednotlivé krajiny konali nezávisle od seba a naznačujú, že tak chcú konať aj v záverečných fázach krízy.



"Je čas vyvinúť dobre koordinovanú stratégiu EÚ," uvádza sa v pripravovanom návrhu EK, pričom cieľom tejto "ukončovacej stratégie" medzi členskými štátmi je predísť ďalším negatívnym dôsledkom pandémie.



"Európska komisia neurčí žiadnemu členskému štátu, kedy nastane pravý čas na uvoľnenie obmedzujúcich opatrení, ale predstaví sériu odporúčaní, kritérií a podmienok, ktoré by sa mali zohľadniť pri rozhodovaní, že zmiernenie karanténnych opatrení má zmysel," vysvetlil v utorok hlavný hovorca EK Eric Mamer. A spresnil, že exekutíva EÚ odporúča, aby každý štát pri uvoľňovaní opatrení zohľadnil aj stav obmedzení v ostatných členských štátoch, najmä však v susedných krajinách.



Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič minulý týždeň spresnil, že k uvoľňovaniu izolačných opatrení by malo dôjsť až po tom, ako budú dôkazy o výraznejšom znižovaní šírenia choroby v dlhšom časovom období a keď kapacita nemocníc postačí na zvládnutie nových prepuknutí nákazy.



Vlády členských krajín sú však pod zvyšujúcim sa tlakom, aby zmiernili izolačné opatrenia, pretože pandémia môže mať katastrofický vplyv na ekonomiku. Európska komisia odhaduje, že produkcia v eurozóne by sa tento rok mohla znížiť až o desať percent.



Spravodajca TASR Jaromír Novak