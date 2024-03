Eurokomisia vyčlenila 500 miliónov eur na výrobu munície v Európe

Brusel 15. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že vyčlenila 500 miliónov eur v rámci zákona na podporu výroby munície (ASAP). Umožní to európskemu obrannému priemyslu zvýšiť do konca roka 2025 kapacitu na výrobu munície na dva milióny kusov ročne, informuje spravodajca TASR.



EK zároveň spustila pracovný program pre nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania (EDIRPA) a štvrtý ročný pracovný program Európskeho obranného fondu (EDF). Spolu majú rozpočet takmer dve miliardy eur a exekutíva EÚ vybrala 31 projektov na pomoc európskemu priemyslu pri zvyšovaní výroby munície.



Týkajú sa piatich oblastí: výbušniny, pušný prach, muničné plášte, riadené strely a certifikácia testovania a obnovy munície. Dostanú 513 miliónov eur z rozpočtov EÚ a Nórska, čo podnieti dodatočné súkromné investície do celkovej výšky 1,4 miliardy eur. Spoločnosti a ich dodávateľské reťazce sú rozmiestnené v celej EÚ; dohody o poskytnutí grantov s vybranými žiadateľmi budú podpísané v máji 2024.



Prijatím pracovného programu EDIRPA a spustením výziev na predkladanie návrhov EK motivuje členské štáty, aby spoločne kupovali obranné výrobky. S rozpočtom 310 miliónov eur bude EDIRPA podporovať spoločné obstarávanie v troch oblastiach: munícia (ručné zbrane, delostrelecká munícia, mínomety, rakety), protivzdušná a protiraketová obrana a platformy nahrádzajúce pôvodné obranné systémy (tanky, obrnené vozidlá, podporné systémy, drony). Lehota na predkladanie návrhov je do 25. júla 2024.



Štvrtý ročný pracovný program EDF prijala EK s cieľom zabezpečiť, aby Európa zostala na špičkovej úrovni v oblasti obranných technológií a inovácií. Zverejnila výzvy na predkladanie návrhov a vyčlenila 1,1 miliardy eur, vrátane 225 miliónov na podporu inovácií a startupov v oblasti obrany, prostredníctvom špecializovaných opatrení v rámci inovačného programu EÚ v oblasti obrany (EUDIS).



Z pracovného programu EDF na rok 2024, ktorý sa vzťahuje na 32 tém, sa budú financovať projekty v kľúčových oblastiach obrany vrátane boja proti nadzvukovým raketám, vývoja série bezpilotných vozidiel vo vzduchu a na zemi a zaistenia bezpečnej vesmírnej komunikácie. Program pripravuje pôdu aj pre obranné systémy novej generácie, ako sú vrtuľníky a nákladné lietadlá strednej veľkosti.



Lehota na predkladanie návrhov je do 5. novembra 2024.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)