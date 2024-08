Eurokomisia vyzvala na nomináciu vedcov, radili by kolégiu komisárov

Brusel 20. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok spustila výzvu na nominácie vedcov do užšieho výberu pre budúce členstvo v Skupine hlavných vedeckých poradcov (GCSA). Tá poskytuje eurokomisárom vysokokvalitné, včasné a nezávislé vedecké poradenstvo v akejkoľvek oblasti vrátane politických otázok, ktoré Európsky parlament a Rada EÚ považujú za veľmi dôležité, informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že verejné európske výskumné a vedecké organizácie sú vyzvané, aby nominovali špičkových vedcov, ktorí spĺňajú kritériá uvedené vo výzve na predloženie nominácií.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanovová v správe pre médiá uviedla, že vysokokvalitné vedecké poradenstvo "poskytované v správnom čase" je kľúčové pre zvýšenie účinnosti tvorby politiky a právnych predpisov EÚ.



"Skupina hlavných vedeckých poradcov zaisťuje, že naše rozhodnutia sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a že aj naďalej reagujeme na nové výzvy a príležitosti v čoraz zložitejšom svete," opísala situáciu Ivanovová.



Sedem členov GCSA vyberajú pre vynikajúcu úroveň ich vedeckej odbornosti a širokú víziu využitia vedy pre politiku, ktorá odráža pochopenie dôležitého vedeckého vývoja vrátane interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu.



Skupinu vedcov do úlohy poradcov exekutívy EÚ vymenováva eurokomisár zodpovedný za výskum a inovácie z užšieho zoznamu, ktorý zostavuje nezávislý výbor na vysokej úrovni.



Nominácie do tejto prestížnej skupiny sú určené na doplnenie užšieho výberu, z ktorého menujú konečných členov GCSA. Všetky podrobnosti a odkaz na výzvu na nominácie nájdu zainteresované strany na webovej stránke: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/bad9303e-b22a-4b6b-bc22-8fb8c2254416_en.



Kandidátov, ktorí sú už na zozname, nie je potrebné znovu nominovať. Termín na predkladanie nových nominácií je do 30. septembra do 18.00 h SELČ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)