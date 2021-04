Eurokomisia vyhlásila súťaž Youth4Regions pre mladých novinárov

Brusel 6. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyhlásila 5. ročník súťaže Youth4Regions pre študentov žurnalistiky a mladých novinárov.Prijímané budú žiadosti zo všetkých členských štátov EÚ a šiestich susedných a kandidátskych krajín. Všetci 33 vybraní uchádzači - za každú krajinu jeden - sa zapoja do programu Youth4Regions. Uchádzači vo veku od 18 do 30 rokov musia mať absolvované aspoň dvojročné štúdium žurnalistiky alebo dvojročnú novinársku prax, zaujímať sa o vplyvy regionálnej politiky EÚ na ich región a byť ochotní vycestovať do Bruselu v období 10. až 15. októbra 2021.Víťazi národných kôl sa stretnú v Bruseli počas Európskeho týždňa regiónov a miest, aby mohli sledovať školenia, získať mentorstvo od skúsených novinárov a navštíviť inštitúcie EÚ a rôzne mediálne organizácie. Náklady s ich pobytom v Bruseli bude hradiť Európska komisia.Vybraní začínajúci a mladí novinári sa tiež zapoja do súťaže o cenu Megalizzi - Niedzielski pre začínajúcich novinárov, ktorá sa bude udeľovať 12. októbra.Prihláška a podmienky účasti sú k dispozícii do 12. júla na webovej stránke: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions Program #Youth4Regions je program EK, ktorý pomáha študentom žurnalistiky a mladým novinárom zistiť, čo robí EÚ v ich regióne a aké sú aktivity zamerané na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti znižovaním rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Únie. Program Youth4Regions od svojho založenia v roku 2017 podporil už takmer 100 ľudí z celej Európy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)