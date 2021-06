Eurokomisia vymenovala Biľanu Sirakovovú za koordinátora EÚ pre mládež

Brusel 1. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vymenovala Biľanu Sirakovovú do novovytvorenej pozície koordinátora EÚ pre mládež s cieľom posilniť spoluprácu medzi všetkými útvarmi eurokomisie v otázkach ovplyvňujúcich mladých ľudí a integrovať očakávania európskej mládeže do rôznych európskych politík.



Podľa tlačovej správy EK bude Sirakovová, ktorá pochádza z Bulharska, "viditeľným kontaktným bodom" pre rôzne organizácie zastupujúce záujmy európskej mládeže.



Eurokomisárka Marija Gabrielová, ktorá je zodpovedná aj za otázky vzdelávania a mládeže, počas spoločnej tlačovej besedy so Sirakovovou uviedla, že koordinátorka pre mládež bude v rámci inštitúcie začleňovať očakávania mladých ľudí do všetkých oblastí európskej politiky.



"Jej úlohou bude koordinovať našu politiku v prospech mladých ľudí, predvídať účasť mladých ľudí na našich iniciatívach, ako je Konferencia o budúcnosti Európy, a zviditeľňovať nápady a príspevky získané z akcií európskej mládeže," uviedla Gabrielová.



Pozícia európskeho koordinátora pre mládež v Európskej komisii je súčasťou návrhov EK v rámci Stratégie EÚ pre mládež na roky 2019-27. Tento návrh privítali členské krajiny EÚ aj mládežnícke organizácie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)