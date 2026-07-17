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Eurokomisia vytkla ČR nedostatočné zmeny pravidiel konfliktu záujmov
Dodala, že ohľadom celkového systému auditov a kontrol naďalej pokračuje komunikácia medzi EK a českou vládou.
Autor TASR
Praha 17. júla (TASR) - Európska komisia vytkla Česku nedostatočnú zmenu pravidiel v otázke konfliktu záujmov, obzvlášť v oblasti skutočného vlastníctva, upozornila stanica ČT24. Komisia to napísala v piatkovej správe o stave právneho štátu v členských krajinách. Návrh niektorých českých poslancov na novelizáciu zákona o konflikte záujmov vníma ako problematický. V časti týkajúcej sa médií komisia uvádza, že plánovaná zmena financovania verejnoprávnych médií vyvoláva obavy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„V odporúčaní týkajúcom sa obnovenia revízie právnych predpisov a konflikte záujmov vrátane oblasti skutočného vlastníctva nebol zaznamenaný žiaden pokrok,“ uvádza sa v správe Komisie. EK v nej reagovala aj návrh novely, ktorú v tejto súvislosti predložili niektorí koaliční poslanci.
„Navrhovaná úprava by zúžila rozsah plošného zákazu poskytovania dotácií a zadávania verejných zákaziek spoločnostiam ovládaným členmi vlády. Umožnila by totiž poskytovanie týchto dotácií a uzatváranie týchto zmlúv v prípadoch, keď nie sú poskytované ministerstvom, za ktoré daný člen vlády priamo zodpovedá,“ upozornila Komisia.
Dodala, že ohľadom celkového systému auditov a kontrol naďalej pokračuje komunikácia medzi EK a českou vládou. „Pretože dosiaľ neboli vyriešené pretrvávajúce obavy, nebol v plnení tohto odporúčania dosiahnutý žiaden pokrok,“ podotkla.
Komisia sa v správe zaoberala aj situáciou týkajúcou sa verejnoprávnych médií. Uviedla, že na základe monitoru plurality médií pre Česko sa verejnoprávne médiá dostali opäť pod politický tlak, čo viedlo k posilnenému úsiliu ovplyvňovať redakčné smerovanie a personálne rozhodovanie.
Okrem toho konštatovala, že Česko nedosiahlo žiaden pokrok ani v reformách týkajúcich sa transparentnosti informácií o vlastníctve médií. Príslušný zákon totiž stále čaká v parlamente na schválenie.
Český premiér Andrej Babiš sa k správe nevyjadril. Predseda opozičnej strany ODS Martin Kupka na sociálnej sieti X reagoval slovami, že vláda si z pravidiel právneho štátu nemôže robiť trhací kalendár. „Proti snahe ovládnuť Českú televíziu a Český rozhlas budeme ďalej robiť maximum,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„V odporúčaní týkajúcom sa obnovenia revízie právnych predpisov a konflikte záujmov vrátane oblasti skutočného vlastníctva nebol zaznamenaný žiaden pokrok,“ uvádza sa v správe Komisie. EK v nej reagovala aj návrh novely, ktorú v tejto súvislosti predložili niektorí koaliční poslanci.
„Navrhovaná úprava by zúžila rozsah plošného zákazu poskytovania dotácií a zadávania verejných zákaziek spoločnostiam ovládaným členmi vlády. Umožnila by totiž poskytovanie týchto dotácií a uzatváranie týchto zmlúv v prípadoch, keď nie sú poskytované ministerstvom, za ktoré daný člen vlády priamo zodpovedá,“ upozornila Komisia.
Dodala, že ohľadom celkového systému auditov a kontrol naďalej pokračuje komunikácia medzi EK a českou vládou. „Pretože dosiaľ neboli vyriešené pretrvávajúce obavy, nebol v plnení tohto odporúčania dosiahnutý žiaden pokrok,“ podotkla.
Komisia sa v správe zaoberala aj situáciou týkajúcou sa verejnoprávnych médií. Uviedla, že na základe monitoru plurality médií pre Česko sa verejnoprávne médiá dostali opäť pod politický tlak, čo viedlo k posilnenému úsiliu ovplyvňovať redakčné smerovanie a personálne rozhodovanie.
Okrem toho konštatovala, že Česko nedosiahlo žiaden pokrok ani v reformách týkajúcich sa transparentnosti informácií o vlastníctve médií. Príslušný zákon totiž stále čaká v parlamente na schválenie.
Český premiér Andrej Babiš sa k správe nevyjadril. Predseda opozičnej strany ODS Martin Kupka na sociálnej sieti X reagoval slovami, že vláda si z pravidiel právneho štátu nemôže robiť trhací kalendár. „Proti snahe ovládnuť Českú televíziu a Český rozhlas budeme ďalej robiť maximum,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)