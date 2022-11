Eurokomisia vyzvala na prijatie troch krajín do Schengenu

Brusel 16. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v stredu členské krajiny (Rada EÚ), aby bezodkladne prijali potrebné rozhodnutia s cieľom umožniť Bulharsku, Rumunsku a Chorvátsku plnú účasť na schengenskom priestore voľného pohybu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v prijatom oznámení zhodnotila dobré výsledky uvedených troch členských štátov pri uplatňovaní schengenských pravidiel a uviedla, že v minulých rokoch významne prispievali k dobrému fungovaniu schengenského priestoru, a to aj v čase pandémie a aj keď čelili následkom vojny na Ukrajine. Z



"Zatiaľ čo tieto tri krajiny sú už čiastočne viazané schengenskými pravidlami, kontroly na vnútorných hraniciach s nimi neboli zrušené, a preto nevyužívajú všetky výhody, ktoré vyplývajú z toho, že sú súčasťou schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach. Plne sa stať súčasťou schengenského priestoru je pre tieto členské štáty požiadavkou, a preto by im to malo byť povolené," uvádza sa v stanovisku EK.



Komisia spresnila, že Bulharsko zaviedlo Schengenský informačný systém (SIS) a má silné riadenie hraníc s účinným hraničným dozorom a systematickými hraničnými kontrolami, pričom boj proti cezhraničnej trestnej činnosti je prioritou prostredníctvom medzinárodnej policajnej spolupráce vrátane spolupráce s Europolom.



Rumunsko má podľa EK tiež dobre zavedený SIS, má vysokokvalitné a silné riadenie hraníc, vrátane hraničného dozoru a systematických hraničných kontrol, a medzinárodnú policajnú spoluprácu. Hlavné priority sú boj proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi. Pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv, Rumunsko zaviedlo účinné štruktúry na zaručenie prístupu k medzinárodnej ochrane pri rešpektovaní zásady nenavracania.



Bulharsko a Rumunsko úspešne ukončili schengenský hodnotiaci proces v roku 2011. Rada EÚ odvtedy neprijala žiadne rozhodnutie o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s nimi. Bulharsko a Rumunsko v marci 2022 pozvali tím odborníkov pod koordináciou EK, aby preskúmal uplatňovanie najnovšieho vývoja schengenských pravidiel. Vyšetrovacia misia, ktorá sa uskutočnila v októbri, potvrdila, že obe krajiny pokračujú vo vykonávaní nových pravidiel a nástrojov a že podstatne posilnili celkové uplatňovanie schengenskej architektúry vo všetkých jej rozmeroch.



V decembri 2021 Rada EÚ potvrdila, že Chorvátsko splnilo podmienky potrebné na vstup do schengenského priestoru. Proces hodnotenia prebiehal od roku 2016 do roku 2020. Chorvátsko podľa EK vynaložilo značné úsilie, aby zabezpečilo, že kontroly vonkajších hraníc budú v súlade so záväzkami v oblasti základných práv, a Záhreb zriadil nezávislý monitorovací mechanizmus, ktorý zabezpečuje nezávislé monitorovanie ľudských práv pri operáciách na hraniciach, do ktorých sú zapojení migranti a žiadatelia o azyl. Chorvátsko bolo prvým členským štátom, ktorý zaviedol takýto mechanizmus.



Rada EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci bude pod vedením českého predsedníctva hlasovať o plnej účasti Bulharska, Rumunska a Chorvátska v schengenskom priestore 8. decembra v Bruseli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)