Eurokomisia vyzvala štáty EÚ, aby poskytli údaje o populácii vlkov

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) zareagovala v pondelok na situáciu, že návrat vlka do regiónov EÚ, kde sa dlho nevyskytoval, vedie čoraz častejšie ku konfliktom s miestnymi poľnohospodárskymi a poľovníckymi komunitami. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia poznamenala, že ku konfliktom dochádza najmä tam, kde sa opatrenia na predchádzanie útokom vlkov na hospodárske zvieratá vo veľkej miere neuplatňujú.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že koncentrácia vlčích svoriek v niektorých európskych regiónoch sa stala skutočným nebezpečenstvom pre hospodárske zvieratá a potenciálne aj pre ľudí. "Vyzývam preto miestne a národné orgány, aby v prípade potreby prijali opatrenia. Súčasná legislatíva EÚ im to už skutočne umožňuje," odkázala.



Exekutíva EÚ vyzýva miestne komunity, vedcov a všetky zainteresované strany, aby do 22. septembra predložili aktuálne údaje o populácii vlkov a ich vplyvoch. Písať môžu na novú e-mailovú adresu: EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.



Na základe zozbieraných údajov EK rozhodne o návrhu na prípadnú úpravu stavu ochrany vlka v rámci Únie a na aktualizáciu právneho rámca, aby sa v prípade potreby zaviedla ďalšia flexibilita so zreteľom na vývoj situácie.



V spoločnom liste, ktorý ministrom poľnohospodárstva a envirorezortov EÚ zaslali eurokomisár zodpovedný za životné prostredie Virginijus Sinkevičius a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski, sa uvádza, že nová úprava doplní súčasné možnosti v rámci legislatívy EÚ pre miestne a vnútroštátne orgány. A to tak, aby v prípade potreby prijali vhodné opatrenia, a pribudnú aj značné finančné prostriedky EÚ poskytnuté na tieto opatrenia.



Eurokomisia vykonáva hĺbkovú analýzu populácie vlka v reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2022. V apríli toho roku začala EK zbierať údaje od skupín odborníkov a kľúčových zainteresovaných strán, ako aj údaje oznámené vnútroštátnymi orgánmi podľa právnych predpisov EÚ a medzinárodných právnych predpisov. Tieto údaje však stále neposkytujú dostatočne úplný obraz na to, aby eurokomisia mohla navrhnúť ďalšie opatrenia.



Podľa správy EK vlk ako pôvodný druh je neoddeliteľnou súčasťou európskeho prírodného dedičstva a zohráva dôležitú úlohu v jeho ekosystémoch. Podľa smernice o biotopoch väčšina populácií vlkov v Európe požíva prísnu ochranu, sú však možné výnimky. Platný režim ochrany vlkov sa riadi požiadavkami medzinárodného Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov, ktorého zmluvnými stranami sú EÚ a jej členské štáty.