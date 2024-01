Eurokomisia vyšetruje nákup podielu aerolínií Lufthansa v ITA Airways

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že začala vyšetrovať nákup menšinového podielu nemeckými aerolíníniami Lufthansa v talianskej leteckej spoločnosti ITA Airways. EK vyjadrila obavy, že by takáto akvizícia mohla obmedziť súťaž na trhu so službami leteckej dopravy v Taliansku a mimo neho na niektorých kratších aj dlhších trasách, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lufthansa patrí medzi najväčšie dopravné spoločnosti v Európe a minulý rok súhlasila, že zaplatí 325 miliónov eur za 41-percentný podiel v talianskych aerolíniách ITA. Talianske ministerstvo financií by do tejto transakcie prispelo sumou 250 miliónov eur.



Dohoda by Lufthanse umožnila rôznymi spôsobmi zvýšiť svoj podiel či dokonca neskôr úplne získať ITA Airways. EK bola o transakcii informovaná 30. novembra 2023 a 8. januára tohto roku Lufthansa predložila plány na vyriešenie niektorých obáv eurokomisie.



"Tieto záväzky však boli z hľadiska rozsahu a účinnosti nedostatočné na to, aby jednoznačne vyvrátili predbežné obavy EK," uviedla exekutíva Európskej únie (EÚ) vo vyhlásení.



Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová vysvetlila, že EÚ chce zaistiť, aby dohoda neviedla k "vyšším cenám, menšej kapacite či nižšej kvalite služieb osobnej leteckej dopravy do a z Talianska".