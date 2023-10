Eurokomisia zaistila vyše 100.000 liekov proti kiahňam

Brusel 23. októbra (TASR) - Európsky Úrad pre zdravotnú pripravenosť a reakciu (HERA) podpísal zmluvu so spoločnosťou Meridian Medical Technologies na dodanie vyše 100.000 liekov proti pravým, opičím kiahňam a kravským kiahňam. Píše sa to v stredajšej tlačovej správe Európskej komisie (EK).



Zmluva sa konkrétne týka dodávky 100.080 perorálnych liečebných prostriedkov Tecovirimat SIGA.



V pondelok podpísaná rámcová zmluva o spoločnom obstarávaní liekov na kiahne má uspokojiť strednodobé a dlhodobé potreby 13 zúčastnených krajín. Vďaka zmluve sa doplnia zásoby dostupné na úrovni EÚ v rámci mechanizmu rescEU.



Po vypuknutí epidémie ovčích kiahní v máji 2022 EK zaistila, aby bol pre občanov EÚ k dispozícii dostatok vakcín a liekov, a to podpísaním zmluvy o priamych dodávkach na nákup vakcín a organizovaním rôznych spoločných obstarávaní.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)