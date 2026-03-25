Streda 25. marec 2026
Eurokomisia zaregistrovala iniciatívu občanov o lacnejšej doprave

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom „Rýchla, pohodlná, cenovo dostupná a predovšetkým ekologická doprava pre všetkých Európanov“. Informuje o tom spravodajca TASR.

Jej iniciátori vyzývajú eurokomisiu, aby „vytvorila z cestovania vlakom skutočnú alternatívu k leteckej doprave vytvorením silnej kontinentálnej siete a organizácie a odstránením nerovnováhy na trhu“. Organizátori navrhujú, aby EK legislatívne presadila zavedenie celoeurópskej dane z leteckého paliva, zrušenie oslobodenia od DPH a zavedenie spravodlivých cien a tiež pridelenie finančných príjmov pre silnú európsku železničnú organizáciu, ktorá by mala „ďalekosiahle právomoci“.

Komisia spresnila, že predložená iniciatíva spĺňa formálne podmienky stanovené v právnych predpisoch, a preto ju považuje za prípustnú podľa nariadenia o európskej iniciatíve občanov.

V tejto fáze exekutíva EÚ ešte neanalyzovala podstatu návrhov a registrácia iniciatívy nemá vplyv na konečné rozhodnutie eurokomisie vo veci samotnej, ani na prípadné opatrenia, ktoré môže prijať.

Komisia prijme rozhodnutie o iniciatíve len vtedy, ak organizátori predložia dôkaz, že zozbierali aspoň jeden milión podpisov občanov z najmenej siedmich členských krajín EÚ. Organizátori majú šesť mesiacov k dispozícii na začatie 12-mesačného obdobia zberu podpisov.

Po zbere podpisov EK bude povinná reagovať a rozhodnúť, aké prípadné opatrenia prijme v reakcii na občiansku iniciatívu, pričom každé svoje rozhodnutie, kladné aj záporné, musí zdôvodniť.

Európska iniciatíva občanov bola oficiálne spustená v apríli 2012. Umožňuje jednému miliónu občanov z najmenej siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Od spustenia európskej iniciatívy občanov EK zaregistrovala už 129 iniciatív.
