Eurokomisia zaregistrovala iniciatívu občanov o lacnejšej doprave
Autor TASR
Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zaregistrovala európsku iniciatívu občanov s názvom „Rýchla, pohodlná, cenovo dostupná a predovšetkým ekologická doprava pre všetkých Európanov“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Jej iniciátori vyzývajú eurokomisiu, aby „vytvorila z cestovania vlakom skutočnú alternatívu k leteckej doprave vytvorením silnej kontinentálnej siete a organizácie a odstránením nerovnováhy na trhu“. Organizátori navrhujú, aby EK legislatívne presadila zavedenie celoeurópskej dane z leteckého paliva, zrušenie oslobodenia od DPH a zavedenie spravodlivých cien a tiež pridelenie finančných príjmov pre silnú európsku železničnú organizáciu, ktorá by mala „ďalekosiahle právomoci“.
Komisia spresnila, že predložená iniciatíva spĺňa formálne podmienky stanovené v právnych predpisoch, a preto ju považuje za prípustnú podľa nariadenia o európskej iniciatíve občanov.
V tejto fáze exekutíva EÚ ešte neanalyzovala podstatu návrhov a registrácia iniciatívy nemá vplyv na konečné rozhodnutie eurokomisie vo veci samotnej, ani na prípadné opatrenia, ktoré môže prijať.
Komisia prijme rozhodnutie o iniciatíve len vtedy, ak organizátori predložia dôkaz, že zozbierali aspoň jeden milión podpisov občanov z najmenej siedmich členských krajín EÚ. Organizátori majú šesť mesiacov k dispozícii na začatie 12-mesačného obdobia zberu podpisov.
Po zbere podpisov EK bude povinná reagovať a rozhodnúť, aké prípadné opatrenia prijme v reakcii na občiansku iniciatívu, pričom každé svoje rozhodnutie, kladné aj záporné, musí zdôvodniť.
Európska iniciatíva občanov bola oficiálne spustená v apríli 2012. Umožňuje jednému miliónu občanov z najmenej siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Od spustenia európskej iniciatívy občanov EK zaregistrovala už 129 iniciatív.
