Eurokomisia zaregistrovala iniciatívy občanov Za svet bez bitúnkov

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Za svet bez bitúnkov (End The Slaughter Age). Informuje spravodajca TASR.



Organizátori tejto iniciatívy vyzývajú eurokomisiu, aby vylúčila chov hospodárskych zvierat z činností oprávnených na poľnohospodárske dotácie a začlenila do dotačných schém etické a ekologické alternatívy, ako je bunkové poľnohospodárstvo, novú rodiacu sa vedeckú disciplínu, a rastlinné bielkoviny.



Žiadajú tiež o zavedenie stimulov na výrobu a predaj rastlinných výrobkov a poľnohospodárskych výrobkov z bunkovej kultúry.



Komisia skonštatovala, že táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, a preto ju považuje za právne prípustnú.



V tejto fáze sa EK ešte nevenovala obsahu návrhu a upozornila, že samotné rozhodnutie o registrácii iniciatívy nemá vplyv na konečné právne a politické závery týkajúce sa tejto iniciatívy a na opatrenia, ktoré prijme v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu.



Po stredajšej registrácii môžu organizátori občianskej iniciatívy v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak do jedného roka získajú milión podpisov pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov EÚ, eurokomisia sa k nej bude musieť vyjadriť a odôvodniť svoje rozhodnutie, či sa so žiadosťou bude alebo nebude ďalej zaoberať.







