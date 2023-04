Eurokomisia zaregistrovala stú európsku iniciatívu občanov

Brusel 18. apríla (TASR) — Európska komisia (EK) v utorok zaregistrovala iniciatívu občanov s názvom Prepojenie všetkých európskych hlavných miest a ľudí prostredníctvom vysokorýchlostnej železničnej siete. Informuje o tom spravodajca TASR.



Organizátori iniciatívy vyzývajú EK, aby navrhla právne záväznú normu zameranú na spojenie všetkých európskych hlavných miest vysokorýchlostnými železničnými traťami, a to prepojením existujúcich vysokorýchlostných železničných sietí a budovaním takýchto tratí tam, kde zatiaľ nie sú.



Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery eurokomisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na prípadné opatrenia, ktoré má exekutíva EÚ v úmysle prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu občanov.



Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, EK sa domnieva, že je právne prípustná. V tejto fáze sa EK ešte nevenovala obsahu návrhu.



Možnosť predložiť európsku iniciatívu občanov existuje od 1. apríla 2012. Odvtedy sa pod iniciatívy podpísalo okolo 18 miliónov občanov. EK dostala doteraz 125 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, z ktorých 100 bolo napokon zaregistrovaných, vrátane tej poslednej o vysokorýchlostných železniciach.



Organizátori majú k dispozícii najbližších šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. Ak ich iniciatíva získa do jedného roka milión podpisov pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, EK sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Každé rozhodnutie musí eurokomisia zdôvodniť.



Potrebný jeden milión podpisov sa doteraz podarilo zozbierať deviatim občianskym iniciatívam. Sedem z nich už dostalo odpoveď EK a dve sa momentálne skúmajú. Najnovšie (5. apríla) sa eurokomisia vyjadrila k iniciatíve Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie.



Európske iniciatívy občanov dávajú možnosť zaradiť do pracovného programu EK určité témy a priniesli už konkrétne výsledky. Komisia v odozve na jednu iniciatívu oznámila, že v roku 2023 predloží návrh na zákaz klietok pre všetky zvieratá. V nadväznosti na iniciatívy "Právo na vodu" a "Zákaz glyfosátu" boli prijaté zákony, ktoré sa uplatňujú od roku 2021.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy