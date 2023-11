Eurokomisia zaregistrovala štyri nové európske iniciatívy občanov

Brusel 8. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zaregistrovala štyri nové európske iniciatívy občanov - Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ; Dôvera a sloboda; Stávam sa Európanom a Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Organizátori iniciatívy Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ (EU Live Bus Stop Info) vyzývajú na zavedenie QR kódov na autobusových zastávkach vo všetkých členských štátoch EÚ. Cestujúcim v reálnom čase sprístupnia cestovné poriadky, trasy, meškania a ich aktualizácie.



Iniciatíva Dôvera a sloboda (Trust and Freedom) požaduje opatrenia v prospech informovaného súhlasu, ľudskej dôstojnosti, slobody a telesnej autonómie. Jjej organizátori požadujú aj opatrenia na zvýšenie transparentnosti a prístupu k informáciám v rozhodovacích procesoch EÚ.



Cieľom iniciatívy Stávam sa Európanom je zaviesť právo na vzdelávanie o európskom občianstve, ľudských právach, demokracii a právnom štáte a podporiť ho tým, že sa do právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe zavedie požiadavka na európsku občiansku výchovu vrátane odbornej prípravy učiteľov.



Organizátori iniciatívy Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie (Creation of a European Environment Authority) vyzývajú na na vznik nového orgánu s právomocou vydávať záväzné správne rozhodnutia, monitorovať činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie a ukladať sankcie za jeho znečistenie.



Všetky štyri európske iniciatívy občanov podľa EK spĺňajú formálne podmienky a sú právne prípustné. Po ich registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať zbieranie podpisov. Ak do jedného roka získajú milión z aspoň siedmich rôznych členských štátov EÚ, EK bude musieť rozhodnúť o ďalšom legislatívnom procese alebo či iniciatíve nevyhovie. Každé rozhodnutie musí eurokomisia zdôvodniť.



