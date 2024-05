Eurokomisia zaregistruje iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií

Brusel 13. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom "Zachráňme planétu presunom zdanenia príjmov z práce na emisie skleníkových plynov". Informuje o tom spravodajca TASR.



Organizátori uvedenej iniciatívy vyzývajú eurokomisiu, aby sa v záujme posilnenia legislatívneho balíka "Fit for 55" a systému stanovovania cien uhlíka v EÚ rýchlejšie rušili bezplatné kvóty a umožnili sa neobmedzené stropy ceny uhlíka s cieľom znížiť škodlivé emisie.



Vyzývajú tiež na presmerovanie podstatnej časti príjmov zo systému stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami, posilnenie sociálno-klimatického fondu (SCF) a na zriadenie takzvaného "klimatického klubu", v rámci ktorého zúčastnené krajiny prijmú spoľahlivý systém stanovovania cien uhlíka. Cez tento systém by sa malo náležite zohľadniť presmerovanie príjmov vytváraných systémom stanovovania cien uhlíka v prospech domácností s nízkymi príjmami.



Komisia upozornila, že jej rozhodnutie o registrácii tejto iniciatívy je čisto právnej povahy a nemá vplyv na konečné právne a politické závery exekutívy EÚ k tejto iniciatíve a ani na opatrenia, ktoré by EK prijala, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.



Komisia túto iniciatívu občanov považuje za právne prípustnú, lebo spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ eurokomisia neanalyzovala.



Po pondelňajšej registrácii iniciatívy majú jej organizátori šesť mesiacov k dispozícii, aby začali zbierať podpisy. Ak uvedená iniciatíva do roka získa milión podporných podpisov od občanov aspoň siedmich rôznych členských štátov, eurokomisia sa ňou bude musieť zaoberať. Komisia bude musieť rozhodnúť, či na žiadosť občanov odpovie prijatím nových legislatívnych opatrení alebo nie, pričom každé zdôvodnenie bude musieť vysvetliť.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)