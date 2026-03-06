< sekcia Zahraničie
Eurokomisia žiada verejnosť o názor, ako podporovať bývanie v EÚ
V správe EK sa uvádza, že nedostatok dostupného bývania je najnaliehavejším problémom Európanov žijúcich v mestách.
Autor TASR
Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok otvorila verejné konzultácie, v rámci ktorých žiada o spätnú väzbu k legislatívnym opatreniam na zmiernenie tlaku na trh s bývaním. Zozbierané odpovede budú podkladom pre prípravu zákona o dostupnom bývaní, ktorý chce exekutíva Európskej únie (EÚ) predložiť tento rok, informuje spravodajca TASR.
Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoje názory prostredníctvom osobitného dotazníka do 29. marca 2026 a aby odpovedali na výzvu na predloženie dôkazov do 3. apríla 2026.
V správe EK sa uvádza, že nedostatok dostupného bývania je najnaliehavejším problémom Európanov žijúcich v mestách. Najväčšie mestá a najobľúbenejšie turistické destinácie v krajinách EÚ čelia najsilnejšiemu tlaku.
Zákon o dostupnom bývaní prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskeho plánu dostupného bývania, ktorý bol predložený v decembri 2025. Cieľom zákonnej iniciatívy je poskytnúť jasný a stabilný regulačný rámec, ktorý umožní verejným orgánom identifikovať oblasti s problémami v oblasti bývania. Bude zahŕňať aj opatrenia zamerané na krátkodobé prenájmy.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá spresnil, že niektoré oblasti Európy sú obzvlášť postihnuté bytovou krízou, kde ľudia zápasia s platením nájomného alebo dokonca s nájdením miesta, kde môžu žiť slušný život.
„Preto chceme dať miestnym samosprávam nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli konať a skutočne zmeniť každodenný život svojich občanov, a to aj v súvislosti s rastúcim vplyvom krátkodobých prenájmov. Túto výzvu však nemôžeme vyriešiť sami. Vyzývam všetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, aby prispeli k našej práci. Len spoločnou prácou môžeme zvrátiť priebeh tejto krízy,“ odkázal Jorgensen.
V rámci konzultačného procesu EK pripravuje aj rôzne workshopy a stretnutia s členskými štátmi a miestnymi samosprávami.
K tejto téme sa na budúci týždeň vyjadria aj poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí v utorok 10. marca v Štrasburgu predstavia svoje odporúčania na podporu dôstojného, udržateľného a cenovo dostupného bývania v celej Európskej únii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoje názory prostredníctvom osobitného dotazníka do 29. marca 2026 a aby odpovedali na výzvu na predloženie dôkazov do 3. apríla 2026.
V správe EK sa uvádza, že nedostatok dostupného bývania je najnaliehavejším problémom Európanov žijúcich v mestách. Najväčšie mestá a najobľúbenejšie turistické destinácie v krajinách EÚ čelia najsilnejšiemu tlaku.
Zákon o dostupnom bývaní prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskeho plánu dostupného bývania, ktorý bol predložený v decembri 2025. Cieľom zákonnej iniciatívy je poskytnúť jasný a stabilný regulačný rámec, ktorý umožní verejným orgánom identifikovať oblasti s problémami v oblasti bývania. Bude zahŕňať aj opatrenia zamerané na krátkodobé prenájmy.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá spresnil, že niektoré oblasti Európy sú obzvlášť postihnuté bytovou krízou, kde ľudia zápasia s platením nájomného alebo dokonca s nájdením miesta, kde môžu žiť slušný život.
„Preto chceme dať miestnym samosprávam nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli konať a skutočne zmeniť každodenný život svojich občanov, a to aj v súvislosti s rastúcim vplyvom krátkodobých prenájmov. Túto výzvu však nemôžeme vyriešiť sami. Vyzývam všetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú, aby prispeli k našej práci. Len spoločnou prácou môžeme zvrátiť priebeh tejto krízy,“ odkázal Jorgensen.
V rámci konzultačného procesu EK pripravuje aj rôzne workshopy a stretnutia s členskými štátmi a miestnymi samosprávami.
K tejto téme sa na budúci týždeň vyjadria aj poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí v utorok 10. marca v Štrasburgu predstavia svoje odporúčania na podporu dôstojného, udržateľného a cenovo dostupného bývania v celej Európskej únii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)