Eurokomisia predstaví na pôde OSN ciele EÚ v oblasti biodiverzity

Brusel 21. septembra (TASR) - Rada EÚ (členské krajiny) poverila v pondelok Európsku komisiu (EK), aby v mene celej Európskej únie schválila "Záväzok lídrov pre prírodu". Cieľom je vyslať jednotný signál zo strany najvyšších predstaviteľov členských krajín Únie na zvýšenie globálnych ambícií v oblasti biodiverzity.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tak dostala mandát schváliť tento záväzok na podujatí OSN, ktoré sa prostredníctvom videokonferencie uskutoční 28. septembra v rámci summitu OSN o biodiverzite.



Záväzok lídrov členských krajín je dobrovoľným vyhlásením, v ktorom sa zdôrazňuje, že strata biodiverzity a degradácia ekosystémov si vyžadujú okamžité a nevyhnutné celosvetové opatrenia.



Ide o vyjadrenie potreby zvýšiť úsilie na integrované a koherentné riešenie problémov spojených so stratou biodiverzity, degradáciou pôdy, sladkých vôd a oceánov, odlesňovaním, znečistením ovzdušia a zmenou podnebia.



Z pohľadu EÚ je tento záväzok spojený so snahami, aby sa biodiverzita, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia ako celok stali jadrom stratégie obnovy EÚ po koronakríze a dostali sa aj do centra snáh o národný a medzinárodný rozvoj a spoluprácu.



Mandát zverený eurokomisii je v súlade s pokračujúcim úsilím Rady EÚ o ochranu biodiverzity. Rada EÚ v decembri 2019 vyzvala Úniu a jej členské štáty, aby zvážili zapojenie sa do globálnych iniciatív zameraných na posilnenie politického povedomia a ambícií na ochranu biodiverzity a zintenzívnili tak činnosti na zastavenie straty biodiverzity a na zvrátenie degradácie ekosystémov planéty.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)