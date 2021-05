Eurokomisia zopakovala svoj záväzok chrániť slobodu médií aj mimo EÚ

Brusel 3. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače opätovne potvrdila svoj záväzok brániť slobodu a pluralitu médií v Európskej únii i mimo nej.



Komisia zdôraznila, že médiá by mali byť schopné pracovať slobodne a nezávisle, lebo to je jadrom hodnôt EÚ a demokracií.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti upozornila, že pandémia koronavírusu dokázala kľúčovú úlohu novinárov pri informovaní verejnosti, ale zároveň aj potrebu ich ochrany. "Mám obavy z nárastu hrozieb a útokov na novinárov, zameraných predovšetkým na ženy," uviedla Jourová.



Podľa jej slov eurokomisia do konca tohto roka predloží členským štátom EÚ odporúčania týkajúce sa bezpečnosti novinárov.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v nedeľu vydal vyhlásenie v mene EÚ, v ktorom upozornil, že aj v období, keď sú nezávislé a bezplatné mediálne správy dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, je sloboda tlače ohrozovaná. Poukázal na tvrdé pracovné podmienky mnohých novinárov pri zvyšujúcich sa finančných a politických tlakoch, ich prenasledovanie, svojvoľné väznenie alebo prejavy násilia voči nim len preto, že si robia svoju prácu.



Komisia vlani v decembri predstavila svoj prvý komplexný celoeurópsky prístup k médiám, ktorý vychádza z Akčného plánu pre európsku demokraciu a akčného plánu pre médiá a audiovizuálny sektor. Už vtedy oznámila, že v priebehu roka 2021 predloží odporúčanie o bezpečnosti novinárov, v súčasnosti na to zbiera potrebné podklady a získava potrebnú spätnú väzbu zo strany médií.



Prvýkrát má eurokomisia k dispozícii finančné prostriedky vo výške najmenej 75 miliónov eur na podporu plurality médií, žurnalistiky a mediálnej gramotnosti. Ide o zdroje vyčlenené v rámci programu Kreatívna Európa. V súčasnosti EK financuje 18 projektov v hodnote takmer 20 miliónov eur, týkajúcich sa slobody a plurality médií, bezpečnosti novinárov a ohrozenia slobody médií.











