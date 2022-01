Eurokomisia zváži odporúčanie o zmenách zmlúv EÚ, tvrdí Šuicová

Dubravka Šuicová. foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 24. januára (TASR) - Odporúčania občanov sú "srdcom procesu" Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) a ak ich odporúčania určia potrebu zmeny zmlúv o EÚ, Európska komisia (EK) ich podporí v súlade so svojou legislatívnou úlohou. V rozhovore pre portál Euractiv to uviedla podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová po skončení plenárneho zasadnutia CoFoE, ktoré sa 21. až 22. januára konalo v Štrasburgu.Šuicová - ktorá je v rámci CoFoE šéfkou pracovnej skupiny pre demokraciu - upozornila, že v tejto fáze konferencie je už jasné, že občania odporúčajú zmenu systému fungovania EÚ. Požadujú napríklad možnosť vypísať referendum na úrovni Únie a hlasovanie absolútnou väčšinou v Rade EÚ.Podľa jej slov inštitúcie EÚ konferenciu vnímajú akoproces, v ktorom občania môžu rokovať spolu so svojimi volenými zástupcami.vysvetlila Šuicová.Spresnila, že ak sa eurokomisia na podnet občanov rozhodne podporiť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, toto rozhodnutie musí schváliť aj Európska rada, čiže šéfovia vlád a štátov EÚ.dodala eurokomisárka.Z hľadiska ďalšieho pokračovania konferencie Šuicová pripomenula, že plénum CoFoE sa zaberalo prvým súborom 90 odporúčaní, ktoré vzišli z dvoch občianskych panelov. Čaká sa aj na záverečné zhrnutia ďalších dvoch panelov, ktoré prebehnú vo februári a ktoré plenárne zasadnutie zosumarizuje a pošle Výkonnej rade CoFoE. Tento orgán sa bude riadiť odporúčaniami občanov bez toho, aby o nich hlasoval a pokúsi sa dosiahnuť dohodu na základe konsenzu. Šuicová upozornila, že niektoré odporúčania - napríklad z oblasti zdravia či vzdelávania - vrátane sexuálnej výchovy, sú v kompetenciách členských štátov eurobloku. EK však musí vnímať volanie občanov - najmä tých z mladšej generácie - po širšej európskej dimenzii ich návrhov.Na otázku ako vníma narastajúce žiadosti občianskych združení a akademickej sféry, aby EÚ urobila z CoFoE" a akýsi permanentný dialóg s občanmi, Šuicová odpovedala, že tvorcovia politiky EÚ by mali viac počúvať občanov, lebo medzi nimi a občanmi je priepasť.uviedla komisárka.Oficiálne ukončiť CoFoE ešte v máji tohto roka chce francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ten naznačil, že by sa to malo stihnúť v rámci prebiehajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ.Šuicová pripomenula, že pre eurokomisiu tento dátum znamená iba začiatok práce, lebo bude mať ešte polovicu mandátu na to, aby sa riadila odporúčaniami občanov a skúsila ich pretaviť do legislatívnej podoby.(spravodajca TASR Jaromír Novak)