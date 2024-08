Eurokomisia zvažuje sprísnenie opatrení voči Kosovu

Brusel 8. augusta (TASR) - Opatrenia Európskej únie, ktoré sú v platnosti voči Kosovu, sa môžu sprísniť, ak sa všetky členské krajiny Únie dohodnú, že je to potrebné. Vo štvrtok to pre médiá uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Peter Stano, informuje spravodajca TASR.



Hovorca exekutívy EÚ pre oblasť zahraničnej politiky upozornil, že namiesto opatrení na zmiernenie súčasnej situácie v Kosove vláda v Prištine prijíma jednostranné kroky, ktoré zvyšujú napätie.



"Všetci medzinárodní partneri Kosova hovoria vláde v Prištine, aby sa nezapájala do tejto série nekoordinovaných, kontraproduktívnych, jednostranných a negatívnych krokov. Dúfame, že nakoniec Priština toto posolstvo vypočuje a zabráni nám zvažovať, aké ďalšie opatrenia by sme mali prijať, ak sa situácia nezmení," povedal Stano počas tlačovej konferencie v Bruseli.



Stano zareagoval na otázku, ktorú položila srbská tlačová agentúra Tanjug, s odkazom na jednostranné opatrenia prijaté Prištinou, vrátane zatknutia piatich Srbov, zatvorenia deviatich kancelárií Srbskej pošty a oznámenia, že most v Kosovskej Mitrovici na rieke Ibar, ktorý v nepokojnej oblasti oddeľuje Srbov a etnických Albáncov, plánuje opätovne otvoriť pre dopravu.



"V posledných dňoch sme veľmi jasne tlmočili našu pozíciu našim kolegom v Kosove. Na viacerých úrovniach, mnohými spôsobmi a prostredníctvom mnohých partnerov - nie je to len Európska únia," opísal situáciu Stano.



Stredobodom nového napätia medzi Belehradom a Prištinou je hlavne prípadné znovuotvorenie mosta v Kosovskej Mitrovici. Most je symbolom rozdelenia mesta medzi jeho severnú časť obývanú prevažne Srbmi a južnú časť, kde väčšinu obyvateľov tvoria etnickí Albánci, ktorých je v Kosove väčšina.



Kosovský premiér Albin Kurti minulý týždeň vyhlásil, že most v Kosovskej Mitrovici "by mal byť otvorený" pre motorové vozidlá.



Medzinárodné mierové sily v Kosove (KFOR) pod vedením NATO, v utorok (6.8.) varovali kosovskú vládu pred snahami tento most pre cestnú dopravu otvoriť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)