Eurokomisiu zaskočilo rozhodnutie Belgicka zakázať cestovanie

Brusel 8. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok uviedla, že je "prekvapená" rozhodnutím belgickej federálnej vlády predĺžiť zákaz cestovania nepovažovaného za nevyhnutné až do 18. apríla, čiže do obdobia po Veľkej noci.



Hovorca EK Christian Wigand počas tlačovej videokonferencie spresnil, že exekutíva EÚ preskúma "všetky možnosti" ako zakročiť proti opatreniu, ktoré považuje za "neprimerané".



Belgicko, ktoré je sídlom hlavných inštitúcií EÚ a domovom mnohých cudzích štátnych príslušníkov, zakázalo koncom januára takéto cestovanie do a z Belgicka. Zákaz, ktorý mal pôvodne trvať do 1. apríla, bol prijatý v rámci boja proti pandémii koronavírusu, v snahe zabrániť "dovozu" nových, zhubnejších mutácií vírusu, do krajiny.



Aj napriek kritickému listu Európskej komisie z konca februára a ďalším varovaniam, oznámil v piatok belgický premiér Alexander De Croo, že zákaz takéhoto cestovania bude predĺžený až do 18. apríla. To znamená, že sa vzťahuje aj na obdobie dvojtýždňových prázdnin pri príležitosti veľkonočných sviatkov.



"Prekvapilo nás, že sme sa z tlače dozvedeli o predĺžení zákazu cestovania," priznal Wigand v rozhovore s novinármi. Upozornil, že o chystanom predĺžení sa belgické orgány nezmienili v liste, ktorý vo štvrtok dostala eurokomisia.



List belgickej vlády bol povinnou odpoveďou na výzvu eurokomisie adresovanú viacerým členským krajinám s tým, aby zákaz cestovania nepovažovaného za nevyhnutné alebo prísne kontroly na vnútorných hraniciach nahradili "primeranejšími" opatreniami. "Členské štáty musia rešpektovať zásadu proporcionality zakotvenú v práve EÚ. Nemyslíme si, že zákaz cestovania rešpektuje túto zásadu," dodal hovorca EK.



K situácii sa vyjadril aj eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, bývalý šéf belgickej diplomacie. Na Twitteri uviedol, že "sloboda pohybu je základnou slobodou" v EÚ a dodal, že EK bude pracovať na tom, aby zabezpečila dodržiavanie odporúčaní prijatých všetkými členskými krajinami, aby nedošlo k zákazom cestovania.



Koncom februára zaslala exekutíva EÚ písomné výzvy šiestim členským štátom - Belgicku, Dánsku, Fínsku, Maďarsku, Nemecku a Švédsku -, v ktorých kritizovala zavedenie neprimeraných cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia COVID-19. Uvedené členské krajiny mali desať dní na to, aby doručili odpoveď a vysvetlili situáciu. Nemecko vo svojej odpovedi kritiku EK odmietlo a zdôraznilo prísne kontroly na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom mimoriadne vysokou mierou výskytu nových mutácií vírusu v týchto krajinách.



