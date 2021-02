Eurokomisiu znepokojuje zákaz nepodstatného cestovania v Belgicku

Brusel 15. februára (TASR) - Európska komisia (EK) má výhrady v súvislosti so zákazom nepodstatného cestovania, ktorý zaviedla belgická federálna vláda, informovala v pondelok tlačová agentúra Belga s odkazom na hovorcu eurokomisie Christiana Wiganda.



Hovorca spresnil, že exekutíva EÚ má pri uvedenom protipandemickom zákaze najväčšie výhrady v súvislosti s rešpektovaním proporcionality. Dodal tiež, že eurokomisia v posledných dňoch pozorne sleduje obmedzenia voľného pohybu, ktoré zaviedlo Belgicko a Nemecko.



Wigand potvrdil intenzívnu výmenu informácií medzi belgickým premiérom Alexandrom De Croom a eurokomisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom.



"Otázka proporcionality je pre nás dôležitá a máme určité obavy z opatrení prijímaných v Belgicku. Sme v neustálom kontakte a ak treba, prijmime potrebné opatrenia," opísal situáciu Wigand.



Belga pripomenula, že belgický zákaz cestovania v prípadoch, keď to nie je nevyhnutné, nie je v súlade s odporúčaniami, ktoré si členské štáty EÚ stanovili na základe odporúčaní EK.



Reynders už vyjadril obavy EK v súvislosti s náznakmi, že vláda môže predĺžiť mimoriadne opatrenia o mesiac dlhšie, až do 1. apríla. Podľa jeho slov pandemické opatrenia členských štátov by mali byť "nediskriminačné, nevyhnutné a primerané", pričom práve posledný aspekt v prípade Belgicka vyvoláva obavy eurokomisie.



De Croo v piatok (12.2) zdôraznil, že zákaz nepodstatného cestovania, ktorý mal pôvodne zabrániť masovému pohybu ľudí počas februárových fašiangových prázdnin, bude prehodnotený koncom februára.



Európska komisia vo svojich odporúčaniach nepodstatné cestovanie nezakázala. Dôrazne však odrádza od vycestovania do najrizikovejších oblastí a túto tému opätovne zaradila i na rokovania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktorá sa bude konať 23. februára.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)