Euronews: Cieľom summitu o AI je dostať EÚ na poprednú pozíciu

Paríž 2. januára (TASR) - Francúzsko bude v prvej polovici februára hostiť summit o umelej inteligencii. Európsku úniu chce dostať na poprednú pozíciu v tejto oblasti, informuje TASR podľa štvrtkovej správy portálu stanice Euronews.



Ďalším cieľom bude zabezpečiť rešpektovanie "základných hodnôt" a vybudovať väčšiu dôveru v systémy AI, vyplýva z dokumentu, ktorý má portál k dispozícii. Na podujatí sa 10. a 11. februára stretnú najvyšší predstavitelia krajín, medzinárodných organizácií a firiem.



Summit o AI sa predtým uskutočnil v novembri 2023 v Spojenom kráľovstve a v máji minulého roka v Južnej Kórei. Ich zámerom bolo zabezpečiť, aby sektor umelej inteligencie vo verejnom záujme dosahoval výhodné sociálne, hospodárske a environmentálne výsledky.



Do spolupráce pri vývoji AI je zapojená aj Európska únia. Európska komisia si práve vytvára svoj úrad pre túto oblasť. Tento krok nasleduje po minuloročnom schválení nariadenia EÚ o umelej inteligencii. Nový úrad by sa mal stať "centrom odborných znalostí o AI" v rámci EÚ a mal by zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní a dodržiavaní príslušných pravidiel v členských štátoch.



Ide o prvý súbor pravidiel na svete, ktorý reguluje systémy umelej inteligencie podľa veľkosti rizika pre spoločnosť. Plne sa začne uplatňovať do roku 2027, avšak niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať od augusta tohto roka.