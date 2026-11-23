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Euronews: EK podozrieva hackerskú skupinu z rozsiahleho útoku
Oddelenie IT Komisie odhalilo škodlivú aktivitu na svojej internej sieti 22. októbra.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) podozrieva hackerskú skupinu napojenú na Čínu, že stojí za rozsiahlym kybernetickým útokom na jej informačné systémy. Útok stále pokračuje, prvý potvrdený únik osobných údajov sa týka používateľov platformy EU Academy, píše TASR podľa pondelkovej správy stanice Euronews.
Podozriví útočníci majú v prostredí EK označenie „Panda“, uviedli zdroje. Názvy zvierat sa v kybernetickobezpečnostnej komunite používajú na neformálne označovanie hackerských skupín spájaných s konkrétnymi štátmi, v tomto prípade s Čínou.
Oddelenie IT Komisie odhalilo škodlivú aktivitu na svojej internej sieti 22. októbra. Ani mesiac od začiatku útoku sa jej nepodarilo úplne zvládnuť narušenie bezpečnosti a v sobotu musela odstaviť webovú stránku EU Academy.
Platforma ponúka mladým ľuďom online odborné vzdelávanie a špecializované kurzy. EK uviedla, že incident stále vyšetruje a verejný prístup k platforme pozastavila. Prijala tiež opatrenia na obmedzenie a zmiernenie následkov útoku vrátane preventívnych, detekčných a nápravných bezpečnostných opatrení.
EK potvrdila únik mien a e-mailových adries používateľov a upozornila ich na možné následné pokusy útočníkov o kontaktovanie, napríklad prostredníctvom phishingových kampaní využívajúcich uniknuté osobné údaje.
Ide o prvý potvrdený závažnejší následok útoku. Pri ostatných IT systémoch experti EÚ zatiaľ nepotvrdili krádež údajov zamestnancov Komisie. Niekoľko interných aplikácií však preventívne odstavili a niektoré zostávajú nedostupné.
EK sa tento rok stala terčom ďalších dvoch kybernetických útokov. V januári jeden zasiahol cloudovú infraštruktúru, na ktorej funguje web Europa.eu a druhý jej mobilnú infraštruktúru. Aj tieto útoky sa pripisujú aktérom z čínskeho prostredia kybernetických hrozieb, avšak odlišným skupinám. Ani jeden z nich nebol oficiálne pripísaný konkrétnym útočníkom.
Čínska vláda opakovane odmieta, že sponzoruje, riadi alebo podporuje hackerské skupiny obvinené z kybernetických útokov na zahraničné vlády a inštitúcie.
Podozriví útočníci majú v prostredí EK označenie „Panda“, uviedli zdroje. Názvy zvierat sa v kybernetickobezpečnostnej komunite používajú na neformálne označovanie hackerských skupín spájaných s konkrétnymi štátmi, v tomto prípade s Čínou.
Oddelenie IT Komisie odhalilo škodlivú aktivitu na svojej internej sieti 22. októbra. Ani mesiac od začiatku útoku sa jej nepodarilo úplne zvládnuť narušenie bezpečnosti a v sobotu musela odstaviť webovú stránku EU Academy.
Platforma ponúka mladým ľuďom online odborné vzdelávanie a špecializované kurzy. EK uviedla, že incident stále vyšetruje a verejný prístup k platforme pozastavila. Prijala tiež opatrenia na obmedzenie a zmiernenie následkov útoku vrátane preventívnych, detekčných a nápravných bezpečnostných opatrení.
EK potvrdila únik mien a e-mailových adries používateľov a upozornila ich na možné následné pokusy útočníkov o kontaktovanie, napríklad prostredníctvom phishingových kampaní využívajúcich uniknuté osobné údaje.
Ide o prvý potvrdený závažnejší následok útoku. Pri ostatných IT systémoch experti EÚ zatiaľ nepotvrdili krádež údajov zamestnancov Komisie. Niekoľko interných aplikácií však preventívne odstavili a niektoré zostávajú nedostupné.
EK sa tento rok stala terčom ďalších dvoch kybernetických útokov. V januári jeden zasiahol cloudovú infraštruktúru, na ktorej funguje web Europa.eu a druhý jej mobilnú infraštruktúru. Aj tieto útoky sa pripisujú aktérom z čínskeho prostredia kybernetických hrozieb, avšak odlišným skupinám. Ani jeden z nich nebol oficiálne pripísaný konkrétnym útočníkom.
Čínska vláda opakovane odmieta, že sponzoruje, riadi alebo podporuje hackerské skupiny obvinené z kybernetických útokov na zahraničné vlády a inštitúcie.