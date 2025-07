Euronews: Návrh na vyslovenie nedôvery Eurokomisii zrejme neprejde

Štrasburg 9. júla (TASR) - Europoslanci vo štvrtok rozhodnú o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK) pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Hoci jeho schválenie je nepravdepodobné, pondelková rozprava v pléne a posledné dni odhalili hlboké rozpory naprieč politickým spektrom a kritiku aj od frakcií, ktoré von der Leyenovú pred rokom do funkcie podporili. TASR o tom píše na základe správ portálov Euronews a Politico.



Najsilnejšia Európska ľudová strana (EPP) návrh na vyslovenie nedôvery jednohlasne odmieta. „Budeme hlasovať jednomyseľne proti,“ vyhlásil predseda frakcie Manfred Weber. Podľa neho návrh vyhovuje „priateľom (ruského prezidenta Vladimira) Putina“ a signatárov označil za Putinove bábky. Ursula von der Leyenová je členkou EPP.



Socialisti a demokrati (S&D), Obnovme Európu (RE) aj Zelení/EFA uviedli, že návrh nepodporia. Zároveň predsedníčke EK vyčítali ústupky krajnej pravici, ignorovanie legislatívnych priorít a centralizovaný spôsob riadenia EK. Očakáva sa, že viacerí europoslanci z týchto frakcií sa pri hlasovaní zdržia alebo sa na ňom nezúčastnia.



„Nedáme ani jeden hlas tým, ktorí chcú zničiť Európsku úniu,“ vyhlásila líderka S&D Iratxe Pérezová Garcíová s odkazom na krajnú pravicu. Zároveň kritizovala, že predsedníčka EK napríklad oslabila ambiciózne ciele zelenej transformácie.



Skupina RE jasne vyhlásila, že s návrhom nesúhlasí. „Samotný návrh svedčí o zlých úmysloch signatárov: je to zmes obvinení,“ uvádza sa v ich stanovisku. Pondelňajšiu rozpravu však využili aj na kritiku predsedníčky EK. „Komisia je príliš centralizovaná, príliš skostnatelá,“ vyhlásila šéfka skupiny Valérie Hayerová.



Ani Zelení návrh nepodporia. Podľa lídra frakcie Basa Eickhouta ide o „politickú šou krajnej pravice s cieľom podkopať demokraciu“. Zároveň varoval pred spojenectvami EPP s radikálnou pravicou.



Skupina Ľavica je v tejto otázke nejednotná. Vedenie návrh odmieta, no talianske Hnutie piatich hviezd a írski europoslanci ho podľa zdrojov Euronews podporia.



Najväčší rozkol panuje medzi Európskymi konzervatívcami a reformistami (ECR). Rumunská AUR a poľská strana Právo a spravodlivosť (ich europoslanci sú signatármi návrhu) ho plánujú podporiť. Najsilnejšia strana frakcie, Bratia Talianska, neplánuje hlasovať za návrh. „Tento návrh je odsúdený na neúspech,“ skonštatoval podpredseda ECR Nicola Procaccini.



Skupiny Patrioti pre Európu (PfE) a Európa suverénnych národov (ESN) návrh podporujú a žiadajú odstúpenie Komisie. „Pfizergate bol prípadom zneužitia moci: konali ste samostatne, mimo akéhokoľvek demokratického rámca,“ poznamenal Fabrice Leggeri z PfE. Líder ESN René Aust uviedol, že jeho skupina má v úmysle poslať von der Leyenovú „do nezaslúženého dôchodku“.



Návrh má len minimálnu šancu na schválenie, keďže na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, ktorá zároveň musí predstavovať väčšinu všetkých europoslancov. Štvrtkové hlasovanie tak pravdepodobne poslúži ako ukazovateľ miery nespokojnosti s predsedníčkou EK. Veľký počet zdržaní sa hlasovania síce pravdepodobne ochráni komisárov pred odvolaním, no zároveň by mohol Ursule von der Leyenovej uštedriť politickú ranu, napísal Euronews.