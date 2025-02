NATO: Európa a Kanada zvýšili v roku 2024 výdavky na obranu o 20 %

Brusel 7. februára (TASR) - Výdavky európskych členov Severoatlantickej aliancie a Kanady na obranu sa v roku 2024 zvýšili o 20 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Uviedol to v piatok generálny tajomník NATO Mark Rutte, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Členovia NATO sú v súčasnosti znova pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa na zvýšenie obranných výdavkov, čo často požadoval aj počas svojho prvého funkčného obdobia. Mnohí už vojenské financovanie posilnili, najmä od invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022.



NATO uviedlo, že po 20-percentnom náraste výdavkov členov NATO mimo USA presiahli ich celkové vojenské výdavky 485 miliárd dolárov.



"Teším sa na to, že budem budúci týždeň hostiť ministrov obrany v (sídle) NATO, kde budeme hovoriť o väčších a lepších investíciách do obrany," reagoval Rutte na žiadosť Reuters o poskytnutie aktuálnych údajov o výdavkoch členov NATO.



"Prešli sme si čísla. Stúpajú. Výdavky Európy a Kanady sú v roku 2024 vyššie o 20 percent, čo celkové ďalšie investície z posledných rokov zvýšilo zo 640 na 700 miliárd dolárov," dodal.



NATO podľa svojho vyjadrenia nemôže aktuálne poskytnúť ďalšie údaje, očakáva sa však, že ich zverejní budúcu stredu na zasadnutí ministrov obrany členských krajín. Zúčastní sa na ňom aj nový šéf Pentagónu Pete Hegseth.