Európa hlási rekordných vyše 927.000 nových prípadov nákazy za týždeň

Ženeva 21. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že európske štáty hlásili za minulý týždeň vyše 927.000 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o vôbec najvyšší prírastok za jeden týždeň od začiatku pandémie, upozornila agentúra AP.



WHO v pravidelnej týždňovej správe uviedla, že počet prípadov infekcie zaevidovaných po celej Európe za uplynulý týždeň predstavuje nárast o 25 percent oproti týždňu predtým, ako aj 38 percent všetkých nových prípadov zaznamenaných po celom svete. Vyše polovicu nových prípadov na kontinente hlásili Rusko, Česko a Taliansko.



Organizácia uviedla, že počet úmrtí v Európe takisto "naďalej stúpa", pričom v porovnaní s predchádzajúcim týždňom narástol až o jednu tretinu.



WHO poznamenala, že v Slovinsku za posledný týždeň zaznamenali rekordných 4890 nových prípadov koronavírusovej infekcie, čo je nárast o 150 percent.