Európa je jediný región, kde sa zvyšujú prípady covidu. Nárast je 11%

Ženeva 24. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že prípady nákazy koronavírusom stúpli v Európe za posledný týždeň o 11 percent, pričom je to jediný región na svete, kde sa počet ochorení COVID-19 od polovice októbra stále zvyšuje. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Agentúra OSN vo svojom týždennom hodnotení pandémie, zverejnenom v utorok, napísala, že prípady i úmrtia celosvetovo stúpil o približne šesť percent, pritom za posledný týždeň bolo hlásených okolo 3,6 milióna nových infekcií a 51.000 nových úmrtí.



Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge varoval, že bez skorého zavedenia nutných opatrení môže európsky kontinent do jari zaznamenať ďalších 700.000 úmrtí na covid.



"Európsky región ostáva v pevnom zovretí pandémie covidu," uviedol Kluge. A vyzval krajiny, aby zvýšili očkovanie obyvateľov a zaviedli aj ďalšie obmedzenia ako nosenie rúšok a sociálny odstup, vďaka ktorým sa vyhnú "poslednému, neželanému riešeniu, teda lockdownom".



Poznamenal, že po celom európskom regióne WHO, ktorý siaha až k Strednej Ázii, bola podaná viac ako miliarda dávok vakcín proti koronavírusu, ale podiel zaočkovaných kolíše od 10 do 80 percent.



Za posledný týždeň prijali prísnejšie opatrenia Rakúsko, Holandsko a Belgicko – zaviedli napríklad čiastočné lockdowny, ktoré majú zastaviť najnovšiu vlnu koronavírusu. Aj Nemecko tento týždeň smeruje k zaznamenaniu rekordného počtu vyše 100.000 úmrtí na covid a niektorí politici teraz vyzývajú na povinné očkovanie, ktoré už nariadilo Rakúsko (od 1. februára 2022).



WHO v utorkovom hodnotení informovala, že z celosvetového hľadiska klesli prípady covidu o 11 percent v juhovýchodnej Ázii a o deväť percent na Blízkom východe.



Najväčší pokles v úmrtiach na covid za posledný týždeň hlásili v Afrike, kde sa ich počet znížil o 30 percent.



Hoci počet infekcií je v Severnej aj Južnej Amerike naďalej stabilný, podľa WHO tam počet úmrtí stúpol o približne 19 percent.



WHO tiež uviedla, že ľahšie sa šíriaci delta variant celosvetovo stále prevláda.



Ďalšie varianty koronavírusu, vrátane mu, lambdy a gamy, tvoria necelé percento – hoci stále predstavujú výrazný podiel sekvencií zo vzoriek z Latinskej Ameriky.