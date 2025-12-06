< sekcia Zahraničie
Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk USA
V podobnom duchu ako Tusk sa v sobotu vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.
Autor TASR
Varšava 6. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v sobotu na sociálnej sieti X odkázal Spojeným štátom, že Európa je najbližším spojencom USA. Reagoval tak na novú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej USA kritizujú Európu, informuje TASR.
„Drahí americkí priatelia, Európa je vaším najbližším spojencom, nie vaším problémom. Máme spoločných nepriateľov. Aspoň tak to bolo uplynulých 80 rokov,“ zdôraznil. „Musíme sa toho držať, je to jediná rozumná stratégia našej spoločnej bezpečnosti. Pokiaľ sa teda niečo nezmenilo,“ uviedol šéf poľskej vlády.
V novej národnej bezpečnostnej stratégii, ktorú Biely dom zverejnil vo štvrtok večer, americká administratíva upozorňuje na eróziu demokracie a slobody prejavu v Európe a vyzýva na zmenu tohto smerovania.
Text uvádza, že „medzi hlavné problémy, ktorým čelí Európa, patria aktivity Európskej únie a ďalších nadnárodných orgánov, ktoré ohrozujú politickú slobodu a suverenitu; migračné politiky, ktoré menia kontinent a spôsobujú napätie; cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície; klesajúca pôrodnosť a strata národnej identity a sebavedomia.“
V podobnom duchu ako Tusk sa v sobotu vyjadrila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Ubezpečila, že Spojené štáty zostávajú hlavným spojencom Európy.
Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025
