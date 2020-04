Obmedzenia pohybu zmiernilo už 21 krajín, WHO vyzýva na opatrnosť

Kodaň 30. apríla (TASR) – Obmedzenia voľného pohybu osôb, zavedené v rámci boja proti koronavírusu, zmiernilo už 21 európskych krajín a ďalších 11 sa tak chystá urobiť v najbližších dňoch. Uviedla to európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá však zároveň vyzvala na opatrnosť pri uvoľňovaní reštrikcií.



"Tento vírus nikomu nič neodpúšťa. Musíme byť naďalej ostražití, vytrvať, byť trpezliví a pripravení znovu sprísniť opatrenia, ak to bude potrebné," vyhlásil riaditeľ európskej sekcie WHO Hans Kluge na tlačovom brífingu v Kodani, kde jeho úrad sídli. Jeho slová citoval denník The Guardian.



Za mimoriadne dôležité označil to, aby počas prechodného obdobia uvoľňovania opatrení boli zdravotnícke systémy jednotlivých krajín schopné zabezpečovať bežné služby a zároveň efektívne reagovať v prípade opätovného šírenia vírusu.



Ochorenie COVID-19 vyvolávané novým koronavírusom "tak skoro neodíde", zdôraznil Kluge, a na túto situáciu sa musia adaptovať aj zdravotnícke zariadenia jednotlivých krajín.



Označil pritom za nevyhnutné, aby sa ani v čase pandémie neprerušilo bežné očkovanie voči chorobám ako sú osýpky, záškrt, príušnice a ružienka, čo by podľa neho mohlo napáchať ešte ďalšie veľké škody na zdraví detí a osôb rizikových skupín.



V tejto súvislosti Kluge upozornil na pokračujúce šírenie osýpok v niektorých častiach Európy. Len za prvé dva mesiace roka 2020 európska sekcia WHO zaznamenala vyše 6000 prípadov tohto ochorenia.