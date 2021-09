Zahraničné médiá reagujú na voľby: Európa potrebuje silné Nemecko

Na archívnej snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP

Berlín 28. septembra (TASR) - Zahraničné médiá v reakciách na výsledky nemeckých parlamentných volieb zdôrazňujú, že Európa potrebuje silné Nemecko i silného nemeckého kancelára. Výber z reakcií zahraničných periodík na nedeľňajšie voľby priniesol v utorok nemecký denník Die Welt.Španielsky denník El País upozorňuje, že budúcnosť Európy bude závisieť aj od nemeckých politických strán. Ako približuje, Zelení preukázali pri rokovaniach o budúcej vláde ochotu robiť kompromisy so stredopravými stranami (CDU/CSU), zatiaľ čo liberáli z FDP sú pripravení rokovať skôr so sociálnymi demokratmi.Holandské noviny de Volkskrant taktiež vyjadrujú obavy z potenciálnych názorových rozporov, respektívne z neutralizácie postojov jednotlivých strán v rámci oboch možných budúcich trojkoalícií." píše de Volkskrant. To isté údajne hrozí i vo vláde CDU, FDP a Zelených, kde by mohli rozhodnutia blokovať zase Zelení. "" varuje denník." komentuje belgický server Politico. Súvisí to jednak s politickými skúsenosťami oboch kandidátov na post kancelára, ako aj s prípadnými koalíciami pod ich vedením. Politico varuje, že prípadné vnútorné rozpory by mohli novú nemeckú vládu i kancelára pripraviť o akcieschopnosť.Španielske noviny La Vanguardia v tejto súvislosti pripomínajú výraznú úlohu, ktorú v rámci EÚ zohrávala Angela Merkelová. Odchádzajúca kancelárka podľa nich fakticky neviedla len samotné Nemecko, ale aj celý európsky kontinent.Podľa švajčiarskeho denníka Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bolo ", že únia CDU/CSU po 16 rokoch vlády Merkelovej vybrala za svojho kandidáta na kancelára práve Armina Lascheta, ktorý nedokázal vysvetliť, čím by chcel vyplniť "" po odchádzajúcej šéfke spolkovej vlády. "" komentoval NZZ Laschetov výkon v predvolebnej kampani.Rakúsky Der Standard varoval pred vznikom možného vládneho vákua po nemeckých voľbách a vyjadril nádej, že koaličné rokovania budú tentokrát kratšie než v roku 2017, keď trvali takmer šesť mesiacov.