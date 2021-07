Európa prekročila hranicu 50 miliónov nakazených koronavírusom

Brusel 20. júla (TASR) - Európa sa stala v pondelok prvým svetadielom, ktorý prekročil hranicu 50 miliónov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v utorok agentúra Reuters na základe vlastných kalkulácií.



Počet infikovaných sa v Európe každých osem dní zvýši približne o milión. Táto najnovšia vlna infekcií v európskych krajinách, ktoré dovedna evidujú už takmer 1,3 milióna úmrtí súvisiacich s covidom, je spôsobovaná najmä nákazlivejším variantom delta.



Tento variant, prvý raz objavený v Indii, dosiaľ detegovali už v 100 krajinách a momentálne je celosvetovo najdominantnejší.



Európske akciové trhy medzitým zaznamenali v dôsledku obáv z možného opätovného zavedenia proticovidových opatrení pokles o dve percentá – najväčší za ostatných deväť mesiacov.



Európa je aj naďalej jeden z najhoršie zasiahnutých regiónov, zaznamenali tu 27 percent všetkých prípadov nákazy a 31 percent všetkých úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19.



Rusko, pandémiou najzasiahnutejšia krajina, eviduje už takmer šesť miliónov infekcií.



Napriek opätovne sa zvyšujúcemu počtu infekcií prestali v Anglicku v pondelok platiť takmer všetky dovtedy ešte platné protiepidemické opatrenia. Britský premiér Boris Johnson však následne avizoval, že nočné kluby a iné miesta, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí, budú od septembra od zákazníkov vyžadovať certifikát o vakcinácii.



Francúzsko v porovnaní so zvyškom Európy prijalo obzvlášť prísne opatrenia. Zdravotníci musia byť do septembra plne zaočkovaní, inak im hrozí, že im prestane byť vyplácaná mzda. Obyvatelia sa budú musieť od augusta preukázať pri vstupe do mnohých verejných priestorov potvrdením o imunizácii.



Holandsko od minulého týždňa opäť odporúča pracovať z domu a znovu zaviedlo obmedzenia na bary, reštaurácie a nočné kluby.



Grécko bude od zákazníkov reštaurácií, barov a kaviarní, ktorí chcú sedieť vnútri, tiež vyžadovať vakcinačný certifikát.