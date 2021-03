Európa prekročila hranicu milióna úmrtí súvisiacich s COVID-19

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 19. marca (TASR) - Európa sa v piatok stala vôbec prvým regiónom na svete, kde počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom prekročil hranicu jedného milióna. Ukázal to vlastný výpočet tlačovej agentúry Reuters. Na kontinente zároveň prebieha očkovanie, ktoré sa snaží zastaviť šírenie nových variantov, spôsobujúcich tretiu vlnu pandémie. Hrozí, že nemocnice budú znova preťažené.Od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 má Európa najmenej 37.221.978 prípadov nákazy a 1.000.062 úmrtí.Tento región, kam patrí 51 krajín, zaznamenal približne 35,5 percenta zo všetkých úmrtí na koronavírus na svete a 30,5 percenta zo všetkých prípadov infekcie na svete. Do regiónu patrí aj Rusko, Spojené kráľovstvo, 27 členov Európskej únie a ďalšie štáty.Európsky región podal približne 12 dávok vakcín na každých 100 obyvateľov, ale zaostáva za Spojenými štátmi, kde podali 34 dávok na 100 obyvateľov, ukazujú údaje databázy Our World in Data (Náš svet v dátach). Najlepší v očkovaní na svete je Izrael, kde podali okolo 110 dávok na každých 100 ľudí. Niektoré vakcíny si vyžadujú dve dávky, aby mali účinok.Počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Európskej únii presiahol 550.000 a zaočkovaná je necelá desatina obyvateľov EÚ, pričom predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že situácia sa zhoršuje.EÚ sa snaží splniť svoj cieľ zaočkovať do leta 70 percent dospelého obyvateľstva, ale najmenej 13 krajín nedávno dočasne zastavilo alebo odložilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca - po správach, že u ľudí sa po podaní tejto vakcíny vytvorili krvné zrazeniny.Krajiny vo východnej Európe vrátane Ruska sú naďalej najhoršie postihnuté, pokiaľ ide o celkový počet prípadov nákazy a úmrtí, pripomenula agentúra Reuters.