Zelenskyj v Davose: Európa rada diskutuje, ale vyhýba sa činom
V prejave na WEF Zelenskyj kritizoval Európu za miernu reakciu v súvislosti s Grónskom, o ktorého získanie má záujem americký prezident Donald Trump.
Autor TASR,aktualizované
Davos 22. januára (TASR) - Európa rada diskutuje o budúcnosti, ale vyhýba sa činom, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. Európa podľa neho musí vedieť, ako sa brániť sama, a mala by zabavovať Rusku ropu podobne, ako to Spojené štáty robia v prípade Venezuely. Informuje o tom TASR.
„Namiesto toho, aby sa Európa stala skutočnou globálnou veľmocou, zostáva krásnym, ale roztriešteným kaleidoskopom malých a stredných veľmocí,“ povedal Zelenskyj. Namiesto toho, aby sa Európania spoločne postavili Rusku, sa podľa neho často obracajú sami proti sebe.
V prejave na WEF Zelenskyj kritizoval Európu za miernu reakciu v súvislosti s Grónskom, o ktorého získanie má záujem americký prezident Donald Trump. Vyslanie desiatok vojakov z Európy do Grónska podľa Zelenského nie je silným signálom pre ruského prezidenta Vladimira Putina alebo Čínu a ani pre Dánsko, blízkeho spojenca Európy.
V prípade Grónska sa podľa Zelenského zdá, že každý iba čaká, kým sa Spojené štáty upokoja - v nádeji, že kríza pominie. „Ale čo ak nie?“ pýtal sa Zelenskyj a neskôr dodal, že „Európa vyzerá neisto, keď sa snaží presvedčiť amerického prezidenta, aby zmenil svoj postoj“.
Ukrajinský prezident sa domnieva, že Európa v súčasnosti potrebuje spoločné ozbrojené sily, ktoré by ju dokázali skutočnosti brániť.
„Dnes sa Európa spolieha len na presvedčenie, že ak príde nebezpečenstvo, NATO zasiahne. Ale nikto ešte nevidel Alianciu v akcii. Ak sa Putin rozhodne obsadiť Litvu alebo zaútočiť na Poľsko, kto zareaguje?“ pýtal sa.
Zelenskyj sa tiež vyjadril k vojenskému zásahu USA vo Venezuele zo začiatku januára, pri ktorom americké špeciálne jednotky uniesli tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku. Napriek rozdielnym názorom na túto operáciu je Maduro súdený v New Yorku, „zatiaľ čo Putin nie“, poznamenal ukrajinský prezident.
Je podľa neho potrebné ruskú ropu zhabať a predať ju v prospech Európy. Ak Putin nebude mať peniaze, Európa nebude vo vojne, dodal Zelenskyj.
Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska budú v piatok a sobotu rokovať v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín, dodal Zelenskyj. Uviedol tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zelenskyj: V SAE prebehne schôdzka tímov Ukrajiny, USA a Ruska
Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska budú v piatok a sobotu rokovať v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín, dodal Zelenskyj. Uviedol tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.