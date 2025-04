Európa sa musí rozhodnúť o sankciách voči Iránu, tvrdí Rubio

Paríž 18. apríla (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že európske krajiny sa musia rozhodnúť, či znovu zavedú sankcie voči Iránu, pretože Teherán nedodržiava súčasnú jadrovú dohodu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



„Európania musia urobiť rozhodnutie, pretože som presvedčený, že všetky by sme mali očakávať, že dostanú správu od MAAE, ktorá hovorí, že Irán nielen nedodržiava (dohodu), ale je aj nebezpečne blízko k zbrani, bližšie než kedy bol,“ povedal Rubio v zmienke o Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE), ktorá je dozornou inštitúciou OSN.



Americká vláda sa podľa svojho šéfa diplomacie snaží o mierové riešenie s Iránom, no nikdy nepripustí, aby Teherán vyvinul nukleárne zbrane. „Musí to byť niečo, čo nielen Iránu zabráni mať jadrovú zbraň teraz, ale aj v budúcnosti,“ dodal Rubio o možnej novej dohode.



USA počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa odstúpili do jadrovej dohody Teheránu so svetovými veľmocami z roku 2015, ktorá obmedzila iránsky jadrový program výmenou za zmiernenie sankcií. Teherán dohodu dovtedy dodržiaval, po rozhodnutí Trumpa však postupne prestal plniť svoje záväzky. Snahy oživiť dohodu odvtedy neboli úspešné.



Washington v súčasnosti znova vedie rozhovory s Iránom na vysokej úrovni. Prvé rokovania o jeho jadrovom programe sa konali minulý víkend v Ománe, ďalšie kolo plánujú túto sobotu v Taliansku.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok na návšteve Iránu povedal, že Teheránu a Washingtonu dochádza čas na dosiahnutie dohody. Pred cestou do islamskej republiky Grossi pre francúzske noviny Le Monde uviedol, že Teherán nemá ďaleko od získania nukleárnej bomby.