Európa sa pomaly znovu otvára, Nórsko zostáva tvrdohlavo zatvorené

Oslo 23. júna (TASR) - Nórsko, ktoré rýchlo dostalo pandémiu nového koronavírusu pod kontrolu, ignoruje výzvy na zrušenie alebo aspoň uvoľnenie svojich cestových obmedzení. Škandinávska krajina je dnes preto zrejme najuzavretejším štátom v Európe, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.



Väčšina ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi krajiny, má stále zákaz vstupu do Nórska a hoci samotní Nóri nemajú zakázané cestovať do zahraničia, povinná desaťdňová karanténa pri návrate do vlasti im zahraničné cesty prakticky znemožňuje. Táto požiadavka bude platiť najmenej do 20. augusta.



Výsledkom je, že Nóri sa nebudú môcť toto leto slniť na plážach pri Stredozemnom mori, a dokonca aj samotná premiérka Erna Solbergová zrušila plánovanú dovolenku v Španielsku.



Pre niektorých ľudí má opatrný prístup vlády k pandémii vážne následky.



Tak ako pre Bettinu Wintermarkovú, ktorá nemôže odcestovať do juhozápadného francúzskeho mesta Bordeaux vzdialeného približne dve hodiny letu z nórskej metropoly Oslo, aby navštívila svoju 84-ročnú matku. Tá utrpela vnútorné krvácanie a lekári jej dávajú len niekoľko týždňov života.



"Myslím si, že ju už nikdy živú neuvidím," povedala znepokojená Wintermarková. Obáva sa, že zákaz cestovania v jej "adoptívnej" krajine znamená, že nebude môcť naposledy navštíviť svoju zomierajúcu matku vo Francúzsku.



"Je to nočná mora," uviedla 59-ročná kaderníčka. "Keby Nórsko nemalo tieto prísne obmedzenia, mohla by som odcestovať okamžite. Ale je nemožné robiť krátke cesty do Francúzska, pretože nemôžem ísť zakaždým na desať dní do karantény," dodala.



Z toho istého dôvodu museli na neurčito odložiť aj svadbu jej syna, pôvodne plánovanú na 20. júla takisto v Bordeaux.



Nórsko si vyslúžilo uznanie za to, ako zvláda pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré si v krajine s 5,4 milióna obyvateľmi vyžiadalo 248 ľudských životov. Nórske úrady zdôrazňujú, že je dôležité nezahodiť prinesené obete a príliš skoro sa neotvárať, pretože by sa mohol potenciálne smrtiaci vírus do krajiny doniesť.



"Veľa ľudí je smutných a frustrovaných. Nerobíme to preto, aby sme ľudí nahnevali, ale určite musíme udržať situáciu pod kontrolou," povedala minulý týždeň ministerka spravodlivosti Monica Mälandová, poverená koordinovaním nórskej reakcie na pandémiu.



Jediným ústupkom nórskej vlády je zatiaľ to, že od 15. júna povolila občanom cestovať do Dánska, Fínska a na Island. Nórsko nie je členom EÚ, ale patrí do schengenskej zóny voľného cestovania.



Oslo tiež oznámilo, že do 20. júla posúdi možnosť otvoriť sa ďalším neďalekým krajinám.