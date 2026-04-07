< sekcia Zahraničie
TRAGICKÁ ŠTATISTIKA V EURÓPE: Zverejnili počet úmrtí v lavínach
Zatiaľ najviac úmrtí - celkovo 147 - bolo zaznamenaných v sezóne 2017/18.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bolzano 7. apríla (TASR) — Počet úmrtí spôsobených lavínami v Európe dosiahol uplynulú zimu rekordnú úroveň za posledné roky. Podľa oficiálnych štatistík zomrelo v Alpách a iných európskych pohoriach od začiatku októbra najmenej 135 ľudí, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. K zvýšenému počtu obetí prispela podľa odborníkov klimatická zmena a zvýšená obľuba pohybu mimo upravených zjazdoviek. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Lavíny si počas tejto zimy vyžiadali podľa Európskej lavínovej výstražnej služby (EAWS) najviac obetí v Taliansku - celkovo 38, a to predovšetkým v Južnom Tirolsku. Práve tam sa začiatkom novembra stala najhoršia tragédia, keď pri výstupe na 3545 metrov vysoký vrch Cima Vertana (Vertainspitze) zahynulo v lavíne päť horolezcov z Bavorska.
Vo Francúzsku si lavíny vyžiadali 31 obetí, v Rakúsku 30 a vo Švajčiarsku 15. V štatistike EAWS sú zahrnuté aj nehody, ku ktorým došlo mimo Álp, napríklad v Apeninách alebo v Karpatoch.
Počas predchádzajúcej zimy 2024/25 zapríčinili lavíny v Európe 70 úmrtí. Zatiaľ najviac úmrtí - celkovo 147 - bolo zaznamenaných v sezóne 2017/18.
Údaje EAWS sú platné k 26. februáru. Počas veľkonočných sviatkov však v niektorých regiónoch došlo k ďalším nešťastiam. Vo Švajčiarsku sa tak počet obetí podľa Inštitútu pre výskum snehu a lavín (SLF) zvýšil na 18.
Odborníci tvrdia, že jedným z dôvodov vyššieho počtu obetí lavín je zmena klímy. Vyššie teploty podľa nich menia tradičné sezónne rytmy, preto sneh nie je taký súdržný. Okrem toho sa starý a nový sneh už tak dobre nespájajú.
Okrem toho v posledných rokoch narástla obľuba skialpinizmu a lyžovania mimo zjazdoviek. Medzi obeťami lavín v najnovšej sezóne je nezvyčajne vysoký počet skialpinistov.
Zimná sezóna sa v mnohých európskych lyžiarskych strediskách tradične končí na Veľkú noc. Vo vyšších nadmorských výškach a na ľadovcoch sa lyžuje až do začiatku mája. Na niektorých ľadovcoch je povolené lyžovanie aj v lete.
