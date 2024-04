Európa v roku 2023 odstránila rekordný počet riečnych bariér

Londýn 15. apríla (TASR) - Európa v roku 2023 odstránila rekordný počet priehrad a iných prekážok na svojich riekach, čím pomohla obnoviť narušené vodné toky do ich prirodzeného stavu, informoval v pondelok denník The Guardian, na ktorý sa odvoláva TASR.



Podľa údajov, ktoré zostavila organizácia Dam Removal Europe, bolo v minulom roku z európskych riek odstránených takmer 500 bariér, čo je o 50 percent viac ako rok predtým. Najviac bariér odstránilo Francúzsko (156), za ním nasledujú Španielsko, Švédsko a Dánsko. Spojené kráľovstvo odstránilo 36 bariér, uvádza sa v správe.



"Je úžasné, že sme svedkami ďalšieho rekordného roku v odstraňovaní priehrad na európskych riekach," povedal Herman Wanningen, riaditeľ Svetovej nadácie pre migráciu rýb a spoluzakladateľ organizácie Dam Removal Europe.



Európske rieky boli v minulosti rozčlenené priehradami, priepustmi, priehradkami a brodmi, z ktorých mnohé už nie sú potrebné. Podľa správy je približne 150.000 z 1,2 milióna bariér na európskych vodných tokoch zastaraných a pravdepodobne nebezpečných. V súvislosti s riečnymi bariérami v Európe od roku 2000 zdokumentovali 113 úmrtí.



Dam Removal Europe združuje sedem environmentálnych skupín vrátane Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) a Organizácie na ochranu prírody (NC). Jej cieľom je obnoviť voľný tok riek a potokov. Uvádza, že tempo odstraňovania bariér sa zvyšuje.



Cieľom navrhovaného zákona EÚ o obnove prírody je do roku 2030 znovu prepojiť 25.000 kilometrov fragmentovaných riek. Podľa predchádzajúcej štúdie uverejnenej vo vedeckom časopise Nature, ktorá poukázala na "rozsiahle vplyvy" spôsobené malými prekážkami, si to však "bude vyžadovať zmenu paradigmy obnovy riek". Hoci sa najväčšia pozornosť venuje veľkým priehradám, výskumníci zistili, že deväť z desiatich európskych riečnych bariér je vysokých menej ako päť metrov.



Prepojenie riek pomáha voľne žijúcim živočíchom putovať a migrujúcim rybám umožňuje dostať sa do miest rozmnožovania. Odstránenie priehrad tiež umožňuje, aby sa hladina vody počas roka menila, čo môže spôsobiť zmeny biotopov, ktoré zvyšujú rozmanitosť rastlín a živočíchov.