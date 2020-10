Európa dosiahla rekord vyše 700.000 nových prípadov nákazy za týždeň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ženeva 13. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že európske štáty hlásili za minulý týždeň vyše 700.000 nových prípadov nákazy koronavírusom - vôbec najvyšší údaj od začiatku pandémie, upozornila tlačová agentúra AP.WHO v pravidelnej týždňovej správe zverejnenej v utorok uviedla, že týždňové prípady infekcie a úmrtia po celej Európe skokovo narástli o 34 percent a o 16 percent. Vyše polovicu nových prípadov na kontinente zaznamenali Británia, Francúzsko, Rusko a Španielsko.WHO poznamenala, že počet nových prípadov hlásených v Španielsku predstavuje "" v porovnaní s nedávnymi týždňami. Avšak v Poľsku prípady infekcie koronavírusom a úmrtia prudko narástli o 93 percent a o 104 percent a tamojšia vláda sprísnila obmedzenia, lebo sa snaží vyhnúť ďalšiemu zatvoreniu krajiny (lockdownu), dodala WHO.Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týždeň povedal, že jeho organizácia chápe frustráciu, ktorú ľudia cítia, lebo pandémia sa vlečie. Varoval však, že "".WHO označila lockdowny za "", keď už krajiny nebudú mať iné východisko, a vyzvala ich predstaviteľov, aby použili cielenejšie metódy za stavenie šírenia koronavírusu.