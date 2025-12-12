Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Európa žiada od USA pred rokovaniami o území bezpečnostné záruky

Na snímke vľavo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer (druhý zľava) počas ich stretnutia v Londýne 8. decembra 2025. Stretnutia sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Paríž 12. decembra (TASR) - Európania i Kyjev žiadajú Spojené štáty, aby poskytli „bezpečnostné záruky“ pred akýmikoľvek rokovaniami týkajúcimi sa územia na Moskvou okupovanom východe Ukrajiny. Uviedol to v piatok úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Potrebujeme plnú transparentnosť o bezpečnostných zárukách, ktoré môžu Európania a Američania poskytnúť Ukrajincom pred akýmkoľvek riešením sporných územných otázok,“ uviedol Elyzejský palác.

Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v pondelok v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rokovať budú o ekonomike a návrhoch na ukončenie vojny na Ukrajine.

V pondelok večer s a k nim následne pripoja viaceré hlavy európskych štátov a vlád vrátane lídrov EÚ a NATO.

Od novembra, kedy bol zverejnený návrh USA načrtávajúci potenciálny rámec na ukončenie vojny, prebehlo niekoľko kôl diskusií medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, v rámci ktorých boli predložené rôzne pozmeňujúce návrhy a protinávrhy.
