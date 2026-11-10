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Európania a USA zdieľajú záväzok k povojnovej európskej bezpečnosti
Zástupcovia EÚ, NATO a viacerých európskych veľmocí sa stretli s americkými a ukrajinskými delegáciami v Abú Zabí pred rokovaniami medzi Moskvou a Kyjevom.
Autor TASR
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Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Americkí a európski vyjednávači v utorok vyjadrili „spoločný záväzok voči silnej povojnovej európskej bezpečnostnej architektúre“ a trvali na tom, že sa musí rešpektovať územná celistvosť Ukrajiny. Uviedli to popri rokovaniach o ukončení ruskej vojny na Ukrajine, ktoré v Spojených arabských emirátoch sprostredkovali USA, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Zástupcovia EÚ, NATO a viacerých európskych veľmocí sa stretli s americkými a ukrajinskými delegáciami v Abú Zabí pred rokovaniami medzi Moskvou a Kyjevom.
Európske krajiny už skôr vyjadrili obavy v súvislosti s návrhmi amerických vyjednávačov. Podľa nich by mohlo v rámci mierovej dohody dôjsť k širšiemu prepracovaniu bezpečnostných dohôd v Európe, a žiadali väčšie zapojenie do iniciatívy na ukončenie konfliktu.
„Účastníci... uznali, že riešenie povojnových bezpečnostných otázok a zníženie rizika konfliktu sú nevyhnutné,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení po stretnutí. „Diskutovali o tom, ako zabezpečiť silné mechanizmy na riadenie rizík a zabránenie nebezpečnej eskalácii,“ uvádza sa vo vyhlásení. Okrem toho „opäť potvrdili svoj spoločný záväzok k silnej povojnovej európskej bezpečnostnej architektúre a opatreniam a jasne vyjadrili, že silné NATO bude naďalej ústredným prvkom euroatlantickej kolektívnej obrany“.
Vyjednávači „zdôraznili, že akékoľvek budúce dohody musia rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť či nezávislé rozhodovanie a musia Ukrajine poskytovať spoľahlivé bezpečnostné záruky“, uvádza sa vo vyhlásení. Počas celého procesu budú naďalej „úzko spolupracovať smerom k širším multilaterálnym diskusiám za účasti európskych partnerov“.
Znenie vyhlásenia zdanlivo zľahčuje návrhy USA na zásadnú zmenu európskeho bezpečnostného rámca. Spojenci USA v Európe dlhodobo odmietajú snahy ruského prezidenta Vladimíra Putina prepísať dohody, na ktorých stojí európska bezpečnosť. Kremeľ dal NATO ultimátum ešte pred začatím vojny na Ukrajine v roku 2022, v ktorom žiadal stiahnutie jeho jednotiek z východnej Európy. Aliancia to v tom čase odmietla.
Zástupcovia EÚ, NATO a viacerých európskych veľmocí sa stretli s americkými a ukrajinskými delegáciami v Abú Zabí pred rokovaniami medzi Moskvou a Kyjevom.
Európske krajiny už skôr vyjadrili obavy v súvislosti s návrhmi amerických vyjednávačov. Podľa nich by mohlo v rámci mierovej dohody dôjsť k širšiemu prepracovaniu bezpečnostných dohôd v Európe, a žiadali väčšie zapojenie do iniciatívy na ukončenie konfliktu.
„Účastníci... uznali, že riešenie povojnových bezpečnostných otázok a zníženie rizika konfliktu sú nevyhnutné,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení po stretnutí. „Diskutovali o tom, ako zabezpečiť silné mechanizmy na riadenie rizík a zabránenie nebezpečnej eskalácii,“ uvádza sa vo vyhlásení. Okrem toho „opäť potvrdili svoj spoločný záväzok k silnej povojnovej európskej bezpečnostnej architektúre a opatreniam a jasne vyjadrili, že silné NATO bude naďalej ústredným prvkom euroatlantickej kolektívnej obrany“.
Vyjednávači „zdôraznili, že akékoľvek budúce dohody musia rešpektovať suverenitu, územnú celistvosť či nezávislé rozhodovanie a musia Ukrajine poskytovať spoľahlivé bezpečnostné záruky“, uvádza sa vo vyhlásení. Počas celého procesu budú naďalej „úzko spolupracovať smerom k širším multilaterálnym diskusiám za účasti európskych partnerov“.
Znenie vyhlásenia zdanlivo zľahčuje návrhy USA na zásadnú zmenu európskeho bezpečnostného rámca. Spojenci USA v Európe dlhodobo odmietajú snahy ruského prezidenta Vladimíra Putina prepísať dohody, na ktorých stojí európska bezpečnosť. Kremeľ dal NATO ultimátum ešte pred začatím vojny na Ukrajine v roku 2022, v ktorom žiadal stiahnutie jeho jednotiek z východnej Európy. Aliancia to v tom čase odmietla.