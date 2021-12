Európania veria, že internet a digitalizácia sú pre nich dôležité

Brusel 6. decembra (TASR) - Prevažná väčšina občanov krajín EÚ si myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu. Vyplýva to z výsledkov osobitného prieskumu zo septembra a októbra 2021, ktoré v pondelok zverejnil Eurobarometer.



Prieskum na vzorke 26.530 respondentov z 27 členských štátov EÚ naznačil, že veľká väčšina Európanov považuje za užitočné, aby EÚ vymedzila a podporovala európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia úspešná.



Zo zistení prieskumu vyplýva, že 81 percent Európanov si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité a viac ako 80 percent si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Len malá menšina opýtaných (12 percent) očakáva, že pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a internetu do roku 2030, nad výhodami budú prevažovať nevýhody.



Viac ako polovica (56 percent) opýtaných má obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality (krádež či zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér, phishing). A 53 percent z nich uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete, a 46 percent občanov EÚ má obavy v súvislosti s používaním osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy.



Približne tretinu (34 percent) občanov EÚ znepokojujú ťažkosti súvisiace s odpojením sa a nájdením rovnováhy medzi životom online a offline a 26 percent má obavy zo získavania nových digitálnych zručností. Približne jeden z piatich (23 percent) respondentov vyjadril obavy z vplyvu digitálnych produktov a služieb na životné prostredie.



Väčšina občanov si myslí, že EÚ chráni ich práva v online prostredí dobre. Takmer 40 percent si však nie je vedomá toho, že ich práva, ako je sloboda prejavu, súkromie alebo nediskriminácia, by sa mali dodržiavať aj na internete. Väčšina občanov EÚ však považuje za užitočné dozvedieť sa o týchto právach viac.



Až 82 percent opýtaných považuje za užitočné, aby EÚ vymedzila a podporovala spoločnú európsku víziu digitálnych práv a zásad. Tie by mali mať konkrétny vplyv na občanov. Ľudia chcú byť jasne informovaní o podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ich internetové pripojenie, chcú mať prístup k internetu prostredníctvom cenovo dostupného a vysokorýchlostného pripojenia a možnosť využívať bezpečnú a dôveryhodnú digitálnu identitu na prístup k širokej škále verejných a súkromných online služieb.



Na základe tohto prieskumu bude možné vypracovať návrh európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách zo strany Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej Komisie. Týmto vyhlásením sa podporí digitálna transformácia, ktorú formujú spoločné európske hodnoty a vízia technologických zmien zameraná na človeka.