Europarlament a ukrajinci diskutovali o budúcnosti Kyjeva v EÚ

Brusel/Kyjev 8. apríla (TASR) - Poprední členovia Európskeho parlamentu (EP) a ukrajinského parlamentu (Verchovna rada) na utorkovom online stretnutí vyjadrili silnú podporu procesu pristúpenia Kyjeva do Európskej únie. Zaviazali sa tiež k užšej spolupráci, informuje TASR podľa tlačovej správy EP.



Členovia parlamentov diskutovali o spolupráci medzi oboma inštitúciami s cieľom pripraviť Ukrajinu na budúci vstup do EÚ. „Predsedovia výborov oboch parlamentov znovu potvrdili svoj pevný záväzok voči ukrajinskej odolnosti a demokracii a voči spoločnej európskej budúcnosti,“ píše sa vo vyhlásení.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová vo videopríhovore poznamenala, že „Ukrajina má svoje oprávnené miesto v európskej rodine. Ukrajina výrazným pokrokom v reformách dokázala, že je pripravená na to, aby sa tieto zrýchlené prístupové rozhovory posunuli ďalej, a odpoveď nášho Parlamentu je rovnako jasná: naša Únia musí pokračovať s ešte väčším odhodlaním a činmi.“



Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk sa poďakoval EÚ a najmä europarlamentu za podporu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Poukázal tiež na odhodlanie Kyjeva dosiahnuť pokrok na ceste k európskej integrácii. Išlo o druhé takéto stretnutie, pričom prvé sa uskutočnilo ešte 12. apríla 2023.



V stredu bude v Bruseli desiate zasadnutie Rady pre pridruženie EÚ – Ukrajina. Bude sa na ňom rokovať o politických otázkach a bilaterálnych vzťahoch. Zasadnutiu bude predsedať ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ a delegáciu eurobloku bude viesť šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová.



Ukrajina požiadala o členstvo v Európskej únii 28. februára 2022, krátko po začiatku ruskej invázie. Európska rada jej udelila štatút kandidátskej krajiny o takmer štyri mesiace neskôr. Prístupové rokovania s Ukrajinou sa formálne začali v júni 2024. EÚ a Ukrajina spolupracujú aj v rámci Východného partnerstva.