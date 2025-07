Europarlament bude hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery EK

Štrasburg 7. júla (TASR) - Štvordňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) sa v pondelok začne v Štrasburgu. Poslanci budú diskutovať a následne aj hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (EK). Rokovať budú aj o prioritách dánskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, vzťahoch s Čínou či dlhodobom rozpočte bloku po roku 2027, informuje TASR.



Schôdzu otvorí o 17.00 h predsedníčka EP Roberta Metsolová. Následne prednesie vyhlásenie k 30. výročiu genocídy v bosnianskej Srebrenici. Po jej prejave budú nasledovať vystúpenia rečníkov z každej politickej skupiny k tejto téme.



Neskôr sa uskutoční rozprava k návrhu na vyslovenie nedôvery Komisii, ktorý podporilo viac ako 70 poslancov. Hlasovanie o návrhu je naplánované na štvrtok. Na jeho prijatie je potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov a súčasne väčšina všetkých poslancov EP.



Utorok sa začne diskusiou o pripravovanom júlovom summite a vzťahoch medzi EÚ a Čínou. Poslanci v rozprave načrtnú svoje očakávania, pričom s EK budú rokovať aj o tom, ako riešiť obmedzenia Pekingu týkajúce sa vývozu kritických surovín. Plénum bude o uznesení k tejto téme hlasovať vo štvrtok.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová dopoludnia predstaví priority dánskeho predsedníctva v Rade EÚ. Jeho mottom je „Silná Európa v meniacom sa svete“ a medzi hlavné ciele patrí bezpečnosť, konkurencieschopnosť Únie a zelená transformácia.



Poslanci budú hovoriť aj o začatí uplatňovania únijného nariadenia o slobode médií (EMFA). Pravidlá určené na ochranu novinárov a slobody tlače sa majú začať uplatňovať 8. augusta.



Europarlament bude ďalej v utorok rokovať o klimatickom cieli navrhnutom EK. Ten počíta so znížením emisií skleníkových plynov v Európskej únii o 90 percent do roku 2040 v porovnaní s úrovňou z roku 1990.



V stredu ráno by mal EP najprv vyhodnotiť výsledky júnového summitu Európskej rady, na ktorom sa lídri členských krajín dvadsaťsedmičky venovali otázkam vojny na Ukrajine, obranyschopnosti a konkurencieschopnosti bloku či situácii na Blízkom východe.



Diskutovať sa bude aj o stave obchodných vzťahov s USA, predovšetkým v kontexte hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá na tovar z EÚ.



Europarlament zároveň predloží návrhy na zvládnutie rastúceho prílevu nevyhovujúceho a potenciálne nebezpečného lacného tovaru z internetových obchodov mimo EÚ.



Poslanci EP tiež budú so zástupcami Komisie a Rady EÚ diskutovať o prípravách eurobloku na nadchádzajúcu sezónu prírodných požiarov a sucha v Európe.



Zasadnutie vyvrcholí vo štvrtok hlasovaniami vrátane rozhodnutia o dôvere Komisii, uznesení o vzťahoch s Čínou. Na programe bude aj téma ľudských práv v Dubaji, Stredoafrickej republike a Sýrii.



Europarlament bude v záverečný deň rokovať aj o návrhu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) Únie na roky 2028 – 2034. Poslanci zrejme požiadajú o navýšenie rozpočtu pre SPP v budúcom viacročnom finančnom rámci a o to, aby sa SPP zakladala skôr na stimuloch než len na povinnostiach poľnohospodárov. Pravdepodobne vyjadria svoj nesúhlas so zahrnutím výdavkov na poľnohospodárstvo do jedného fondu s inými politikami, píše sa v spravodajovi EP.