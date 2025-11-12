< sekcia Zahraničie
Europarlament bude rokovať o rozpočte, migrácii či klimatickom cieli
Brusel 12. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu o 15.00 h odštartuje dvojdňové plenárne zasadnutie v Bruseli. Poslanci sa budú venovať najmä dlhodobému rozpočtu Európskej únie na roky 2028 – 2034, implementácii Paktu o migrácii a azyle a rozhodovaniu o klimatickom cieli Únie do roku 2040. Diskutovať či hlasovať budú aj o ďalších témach, ako výsledky októbrového summitu Európskej rady, ochrana spotrebiteľov alebo nové pravidlá hlasovania pre poslankyne pred a po pôrode, informuje TASR.
Po otvorení schôdze predsedníčkou EP Robertou Metsolovou sa uskutoční rozprava pri príležitosti desiateho výročia teroristických útokov z 13. novembra 2015 v Paríži. Nasledovať bude jedna z hlavných tém - uplatňovanie a ďalšie kroky v súvislosti s implementáciou Paktu o migrácii a azyle. Ten má nadobudnúť účinnosť v júli 2026, no rokovania o ňom sa naťahujú, poznamenal portál Politico. Diskusia sa zameria na výročnú správu o stave migrácie a návrhy, ktoré Európska komisia (EK) predstavila v utorok.
Europoslanci by mali pokračovať rozpravou o architektúre a riadení dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2028 – 2034. Návrh EK kritizovali viaceré centristické politické skupiny v EP a hrozili jeho odmietnutím. Komisia však po rokovaniach urobila ústupky v otázke financovania pre regióny a poľnohospodárov a zdá sa, že frakcie ustúpili od hrozby jeho zamietnutia.
Počas prvého dňa zasadnutia sa uskutoční aj diskusia o klimatickom cieli EÚ do roku 2040, ktorý počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Europarlament bude zároveň rokovať o návrhu EK na väčšiu flexibilitu pri plnení cieľov. Členské štáty EÚ minulý týždeň cieľ do roku 2040 po dlhých rokovaniach schválili kvalifikovanou väčšinou, pričom Slovensko bolo proti. O návrhu budú poslanci hlasovať vo štvrtok.
V stredu tiež slovenský europoslanec Michal Wiezik (RE/PS) z Výboru pre životné prostredie, klímu a bezpečnosť potravín (ENVI) predstaví správu o návrhu na ochranu a udržateľné využívanie morskej biologickej diverzity v oblastiach mimo národnej jurisdikcie. O správe budú poslanci hlasovať vo štvrtok.
Na druhý deň zasadnutia sa europoslanci vrátia k výsledkom októbrového zasadnutia Európskej rady, ktorá sa venovala podpore Ukrajiny, mierovému procesu na Blízkom východe, konkurencieschopnosti EÚ, bývaniu a migrácii. Na programe sú aj hlasovania o návrhoch na zjednodušenie pravidiel pre podniky v oblasti udržateľnosti, o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť, o boji proti nadnárodným represiám voči obhajcom ľudských práv či o návrhu na využitie naliehavého postupu na zjednodušenie únijných právnych predpisov o odlesňovaní.
Vo štvrtok bude EP rozhodovať aj o návrhu, ktorý by umožnil poslancom preniesť svoje hlasovacie právo na dôveryhodných kolegov počas tehotenstva a v mesiacoch po pôrode. Po hlasovaní v EP musí byť text jednomyseľne prijatý v Rade EÚ a schválený v každom členskom štáte v súlade s jeho príslušnými ústavnými normami.
