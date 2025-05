Europarlament bude rokovať o ukončení dovozu ruských energonosičov

Brusel 21. mája (TASR) - V stredu o 15.00 h sa v Bruseli začne dvojdňové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP). Poslanci budú diskutovať o postupnom ukončení dovozu ruských energonosičov, hlasovať o nových clách na tovar z Ruska a Bieloruska a posudzovať riziko ďalšej vojenskej eskalácie v Pásme Gazy, informuje TASR.



Schôdzu tradične otvorí predsedníčka EP Roberta Metsolová. Podľa portálu Politico oznámi tiež mená piatich europoslancov, o ktorých zbavenie imunity požiadali belgické úrady pre podozrenia z účasti na korupčnej kauze spájanej s čínskou spoločnosťou Huawei.



Na miniplenárnom zasadnutí následne vystúpi slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová a predstaví svoju víziu pre Európsku úniu.



Europarlament bude následne diskutovať o reakcii Únie na plán Izraela obsadiť Pásmo Gazy. Zaoberať sa budú aj možnými riešeniami pokračujúcej humanitárnej krízy a potrebou zabezpečiť prepustenie rukojemníkov zadržiavaných palestínskym hnutím Hamas.



Jedným z dôležitých bodov programu sú diskusie s Radou EÚ a Komisiou o postupnom ukončení dovozu ruského plynu, ropy a jadrového paliva, pričom sa dotkne aj témy energetickej suverenity bloku. Eurokomisia 6. mája prijala plán na ukončenie dovozu ruských energonosičov. Cieľom je posilniť energetickú bezpečnosť EÚ a znížiť zisky Ruska, aby ich nemohlo využívať na financovanie invázie na Ukrajinu. Plán sa tiež zameriava na urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie.



Výkonný podpredseda Európskej komisie Stéphan Séjourné v pléne ďalej predstaví novú stratégiu jednotného trhu. Tá má pozostávať z opatrení na prehĺbenie vnútorného trhu, pričom zohľadní odporúčania uvedené v správe Maria Draghiho o konkurencieschopnosti EÚ a Enrica Lettu o budúcnosti tohto trhu.



Druhý deň plenárneho zasadnutia by sa mal začať s diskusiou o iniciatíve EÚ „Na vedu si vyberte Európu“. Jej cieľom je prilákať vedcov, výskumníkov, akademikov a vysokokvalifikovaných odborníkov do Európy. Medzi novými opatreniami Komisia navrhuje aj investičný balík vo výške 500 miliónov eur na roky 2025 – 2027.



Europoslanci budú neskôr hlasovať o zmenách mechanizmu CBAM, ktorého cieľom je zavedenie „spravodlivých cien“ emisií uhlíka pri výrobe emisne náročných produktov vstupujúcich zvonka na trh EÚ a podpora čistejšej výroby v krajinách mimo Únie. Zmeny sú zamerané na zníženie administratívnej záťaže pre malé podniky a príležitostných dovozcov. Opatrenie je súčasťou balíka „Omnibus I“ predloženého 26. februára. Rozprava na túto tému sa uskutoční už v stredu.



Poslanci podľa spravodajcu EP pravdepodobne schvália postupné zvyšovanie ciel na hnojivá, ako aj vyššie clá na niektoré poľnohospodárske produkty dovážané z Ruska a Bieloruska. Návrh nariadenia predpokladá 6,5-percentné clo na hnojivá dovážané z týchto dvoch krajín plus clá vo výške 40 až 45 eur za tonu v závislosti od typu hnojiva na obdobie rokov 2025 – 2026. Tieto dodatočné clá by sa mohli do roku 2028 ďalej zvýšiť na 350 až 430 eur za tonu. Návrh tiež predpokladá zvýšenie ciel EÚ o 50 percent na hodnotu všetkých poľnohospodárskych produktov, ktoré sú zatiaľ vyňaté z dodatočných ciel.