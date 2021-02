Europarlament bude rozhodovať o imunite troch katalánskych politikov

Brusel 24. februára (TASR) - Výbor pre právne záležitosti Európskeho parlamentu v utorok schválil odporúčanie zbaviť imunity troch katalánskych europoslancov. Ich vydanie na stíhanie pre podnecovanie k vzbure žiada Španielsko v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska z roku 2017.



Podľa agentúry AFP o tom informovali nemenované zdroje europarlamentu.



Návrh na odobratie imunity bol schválený pomerom hlasov 15 k ôsmim a týka sa Carlesa Puigdemonta, Toniho Comína a Clary Ponsatíovej.



O odporúčaní právneho výboru bude ešte hlasovať plénum EP v marci.



V roku 2019 boli Puigdemont a bývalí ministri jeho vlády - Ponsatíová a Comín - zvolení za poslancov EP, čo znamená, že získali imunitu pred trestným stíhaním.



Madrid už vlani požiadal europarlament, aby tejto trojici katalánskych politikov odobral ich imunitu. Celá procedúra sa však oddialila pre koronakrízu.



Konečné rozhodnutie o ich vydaní do Španielska budú prijímať úrady krajín, kde títo katalánski politici momentálne žijú, dodala AFP.



Puigdemont, bývalý vodca separatistického hnutia v Katalánsku, žije v exile v Belgicku, kam ušiel pred zatykačom vydaným Španielskom za to, že v roku 2017 - aj napriek zákazu vlády v Madride - v Katalánsku organizoval referendum o jeho nezávislosti.



Comín žije, podobne ako Puigdemont, v Belgicku a bol naňho vydaný európsky zatykač. Ponsatíová sa usadila v Škótsku a čelí tam žiadosti o vydanie do Španielska.