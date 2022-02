Europarlament chce komplexnú stratégiu EÚ v boji proti rakovine

Brusel/Štrasburg 17. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal v stredu konečné odporúčania pre komplexnú a koordinovanú stratégiu EÚ v oblasti boja proti rakovine. Za správu Osobitného výboru EP pre boj proti rakovine (BECA) zahlasovalo 652 poslancov, 15 bolo proti a 27 sa zdržalo hlasovania.



Keďže vo viac ako 40 percentách prípadov sa dá predchádzať rakovine prostredníctvom koordinovaných opatrení zameraných na rizikové faktory súvisiace so správaním a na biologické, environmentálne, pracovné, sociálno-ekonomické a komerčné rizikové faktory, poslanci EP vyzvali na účinné preventívne opatrenia na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré budú založené na nezávislých vedeckých poznatkoch.



Odporúčané opatrenia zahŕňajú programy financovania, ktoré majú ľudí odrádzať od fajčenia, a podporu krokov na zníženie a prevenciu škôd v dôsledku konzumácie alkoholu.



Parlament takisto žiada povinné a harmonizované označovanie výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravinových výrobkov, ako aj stanovenie limitných hodnôt expozície pri práci pre najmenej 25 ďalších látok.



Europoslancov znepokojujú problémy, ktorým stále čelia pacienti v snahe získať prístup k zdravotnej starostlivosti a zapojiť sa do klinického testovania v iných krajinách EÚ. Vyzvali preto na reformu existujúceho legislatívneho rámca, aby sa zabezpečila mobilita a prístup k vysokošpecializovanému vybaveniu a starostlivosti.



Mal by vzniknúť jednotný súbor pravidiel na povoľovanie a úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti vrátane práva na druhý lekársky názor. Podľa poslancov sa tiež musí zefektívniť aj nadnárodná spolupráca a spôsob, akým sa uskutočňuje cezhraničné klinické testovanie.



S cieľom bojovať proti nedostatku liekov a zlepšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť liečby rakoviny na úrovni EÚ sa europoslanci dôrazne zasadzujú za väčšie využívanie spoločného verejného obstarávania, najmä v prípade zriedkavých, pediatrických a nových onkologických liekov a liečebných postupov.



Chcú tiež diverzifikovať dodávateľský reťazec onkologických liekov, užšie monitorovať nedostatok liekov a vytvoriť strategickú zásobu kritických liekov na rakovinu.



Správa obsahuje aj ďalšie kľúčové odporúčania: garantovanie "práva na zabudnutie" pre všetkých pacientov v EÚ desať rokov po skončení liečby a najneskôr päť rokov v prípade pacientov, ktorí boli diagnostikovaní pred dosiahnutím veku 18 rokov; doplnenie ďalších druhov rakoviny (popri rakovine prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka) do nového systému skríningu rakoviny podporovaného Európskou úniou; a zabezpečenie transparentnosti farmaceutického systému, najmä pokiaľ ide o zložky cenotvorby, kritériá úhrady a čisté ceny liekov v rôznych európskych krajinách.